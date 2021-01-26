Tetra Pak İzmir’den dünyaya ambalaj ihraç ediyor

Tüm iş süreçlerinde gıdanın yanı sıra insanı ve gezegeni korumaya yönelik bir yaklaşımla hareket eden Tetra Pak Türkiye, hem bölgeye hem de Türkiye’ye katkı sağlamaya devam ediyor. Tetra Pak’ın, TSE Covid-19 güvenli üretim belgesine sahip ihracat şampiyonu İzmir Fabrikası; 2020 yılında da “Sıfır Atık” vizyonu ile ürettiği 7 milyarın üzerinde paketi pandemiye rağmen dünyanın 4 kıtasında 41 ülkeye ihraç ederek güvenli gıdayı her yerde ulaşılabilir hale getirdi

Küresel sürdürülebilirlik politikaları kapsamında üretim ve tüketimin her evresinde çevre, gıda ve insanı korumayı esas alan Tetra Pak; yeni projeleri, gıda güvenliği, geri dönüşüm ve atık önlemeye yönelik çalışmalarıyla bölgenin kalkınmasına katkı sağlıyor. Türkiye’de 45 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren şirket, bugün İzmir Kemalpaşa’daki fabrikasıyla, Bursa ve İstanbul’daki ofisleriyle 400’ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. 10 milyar paketi aşan kapasitesi ile Tetra Pak İzmir Fabrikası, 27 farklı ambalaj ürünü üretiyor. Bugün İzmir fabrikasında üretilen 7 milyarın üzerinde paket, dünyanın 4 kıtasında, 41 ülkeye ihraç ediliyor.

Tetra Pak’ın gıdayı güvenli ve ulaşılabilir kılma misyonu doğrultusunda 2019 yılında 190 milyar paket güvenli gıdayı tüketicilerle buluşturduğunu dile getiren Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü Konstantin Kolesnik; çevre ve sürdürülebilirliğin ambalaj sektörünün en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Kolesnik “Tetra Pak olarak sadece gıdayı değil, insanı ve gezegeni koruma taahhüdü ile çalışıyoruz. 2012 ile 2019 yılları arasında dünya çapında geri dönüşüm altyapısına ve dünya çapında iş birliğine dayalı ortaklık ağının kurulmasına 20 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptık. Geri dönüşüm rakamlarını daha yukarı çıkarmak amacıyla faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de belediyeler, geri dönüşümcüler, müşteriler ve tüketicilerle birlikte çalışıyoruz. İş birliği halinde olduğumuz Kahramanmaraş Kağıt Sanayi’nin fabrikasında faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisi de, 2019 yılında yaklaşık 12 bin ton atık içecek kartonu malzemesinin geri dönüşümünü sağladı” diye konuştu.

Tetra Pak İzmir Fabrikası Direktörü Selami Ulusoy da; “Ödüllü İzmir fabrikamız, ihracat ağı ile Tetra Pak’ın global tedarik zincirinde stratejik bir yere sahip. İzmir’den dünyaya ‘Sıfır Atık’ vizyonu ile üretilmiş milyarlarca karton ambalaj sunuyoruz. Fabrikamız; katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve dönüştürülmesi, dahili aydınlatma için güneş enerjisinden maksimum düzeyde yararlanılması, yeşil alanların sulanmasında yağmur suyundan faydalanılması ve yemekhane gıda atıklarının hayvan barınağına gönderilmesi gibi uygulamalarla Çevre Bakanlığı tarafından Ege Bölgesi sanayi kuruluşları arasında Sıfır Atık Pilot Tesisi olarak seçilmiş durumda.

Fabrikamızda, 2014 yılından bu yana milyon standart paket başına enerji tüketimini yüzde 9, üretim firesini yüzde 15 oranında azalttık. 2014 ile 2019 yılları arasında milyon standart paket başına su tüketimi yüzde 7 oranında, 2016-2020 yılları arasında karbon salımı ise yüzde 4 oranında azaltıldı. 2018 yılında da “Türkiye Operasyonlarında Atık Yönetimi Uygulamaları Projesi” ile ÇEVKO Yeşil Nokta Teşvik Ödülü almıştık. İzmir fabrikamızda atık hiyerarşisinin prensiplerini de başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından, çevrenin korunması için ilgili mevzuata uyumlu üretim yapan ve gerçekleştirdikleri projelerle örnek teşkil eden sanayi kuruluşlarına verilen EBSO Çevre Ödülleri’nde Tetra Pak olarak birinci olduk. 2020 yılının ilk 9 ayında fabrikada oluşan 5 bin 549 ton atığın geri dönüşümü sağlandı” dedi.

Gıdayı her yerde güvenli ve ulaşılabilir hale getiriyor

Tetra Pak’ın sürdürülebilirlik yaklaşımı gıda güvenliği konusunda yenilikleri de kapsıyor. Pandemi sürecinde bu vizyon her zamankinden daha çok öne çıkıyor.

Tetra Pak İzmir Fabrikası’nın, COVID-19 pandemi riskinin Türk Standartları Enstitüsü’nün yayımladığı kılavuzlara uygun olarak yönetildiğinin bir göstergesi olarak, denetimler sonrası verilen “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni almaya hak kazandığını söyleyen Tetra Pak İzmir Fabrika Direktörü Selami Ulusoy, “Tetra Pak İzmir Fabrikamızın, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden başarıyla geçerek, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazanması bizleri oldukça gururlandırdı. Aldığımız belge, fabrikamızın risk analizleri, pandemi eylem planları, maske, mesafe ve hijyen uygulamaları ile Sağlık Bakanlığı ve TSE'nin belirlediği standartlara uygunluğunu teyit etmiş oldu. Bu süreçte emeği geçen, alınan önlemlere uyan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, fabrikamızın ülkemizdeki tüm tesislere örnek olmasını umuyoruz” dedi.

Tetra Pak Türkiye’den Ege Bölgesi’ne tam destek

Yaklaşık yarım asırdır var oldukları Ege Bölgesi’ne artı katacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini de dile getiren Tetra Pak İzmir Fabrikası Direktörü Selami Ulusoy, “Üretim yolculuğumuzun başladığı Ege Bölgesi bizim için çok önemli ve değerli bir bölge. Buraya yaptığımız her yatırım, sadece ülkemize değil, dünyaya da artı katıyor. 2019 yılında KOSBİ Teknik Lisesi’nin kuruluşu aşamasında kendilerine bağış desteği verdik; ihtiyacı olan okullara mobilya göndererek çocuklarımızın öğrenim hayatlarında önlerindeki engelleri kaldırmaya yardımcı olmak istedik. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda İzmir’de yaşanan orman yangınları hepimizi çok üzdü. Kaybettiğimiz ormanları yeniden canlandırmak için bizim de katkımız olsun istedik. Bunun için Ege Orman Vakfı ile birlikte 500 ağaçlık bir koru oluşturduk ve ağaçların dikimi sırasında da çalışanlarımız ile oradaydık. Yine, 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar’da meydana gelen ve çok sayıda vatandaşımızı kaybettiğimiz depremde mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için Kızılay’a 300 koli süt bağışında bulunduk. Ülkemize ve dünyaya katkı sağlayacak bu ve benzeri projelere katılmaya devam edeceğiz” diye konuştu.