TL'nin değeri düştü, yabancıya konut satışı arttı, vatandaşlık ucuzladı!

Yabancı ülke para birimlerinin Türk Lirası karşısında değer kazanmasıyla eş zamanlı olarak ülkedeki yabancılara konut satışı da arttı. Yabancılar ülkede 250 bin dolar değerindeki bir gayrimenkule sahip oldukları takdirde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almaya hak kazanıyor

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) konut satış istatistiklerine göre Türkiye'nin yabancılara gerçekleştirdiği konut satışı bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 43 bin 372'ye ulaşarak 2020 genelindeki satış rakamlarını geride bıraktı. Geçen yıl genelinde 40 bin 812 adet olan yabancılara konut satışı ocak-ekim döneminde 43 bin 372'ye yükseldi. İzmir'de ise 10 aylık dönemde 952 konut satışı gerçekleştirildi. En çok konut alımını ise İranlılar, Iraklılar, Ruslar ile Afganlar gerçekleştirdi. Öte yandan yabancılar 250 bin dolar değerindeki gayrimenkule sahip oldukları ve üç yıl süre ile bu gayrimenkulü satmayacaklarını taahhüt ettikleri koşuluyla Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı'na hak kazanabiliyor.

Yabancılara cazip fiyatlara satış

TÜİK açıkladığı yabancıla konut satışına ilişkin istatistikleri değerlendiren İzmir Ticaret Odası(İZTO) Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu Meclis Üyesi Adnan Bozbay, Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle birlikte yabancı yatırımcılar için Türkiye'nin cazip bir hale geldiğini belirti. Bozbay, "Türk lirası karşısında Bulgar Levasının değer kazanması nedeniyle Bulgaristan'dan akın akın insanlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye'ye geliyor. Aynı şekilde bu durum gayrimenkule de yansıyor. İranlılar bu ara çok gayrimenkul almaya başladı. Körfez ülkelerinden de alımlar var. Özellikle Bayraklı'daki yeni projelere yoğun ilgi gösteriyorlar. Oradaki fiyatlara baktığımızda bir değişiklik yok. Çünkü oradaki rezidans projelerinin kendi arasında bir rekabet var. Hatta liste fiyatlarında indirim yapılıyor. Her gün yeni bir proje çıkıyor. O yüzden dolar, euronun getirdiği maliyet artışları fiyatlara yansıtılmıyor. Ama bundan sonra yansıyacaktır. Çünkü girdi maliyetleri çok yükseldi. Pakistan, İran parası karşında bile TL çok değer kaybetti. Bu nedenle yabancılara çok cazip fiyatlara satış yapılıyor" dedi.

Konut alarak vatandaşlık hakkı alıyorlar

Kurdaki yükselişin yabancı yatırımcıya yaradığını ifade eden Bozbay, "Geçen yılın kasım ayından bu yılın kasımına konut fiyatlarındaki artış yüzde 30 civarında. Bir yıllık süreçte dövizdeki artış ise yüzde 45. Yüzde 15 reel bazda yabancının parası değerlenmiş durumda. Yabancılar müteahhitlerin yaptığı kampanyalardan da faydalanıyorlar. Bu da yabancıların kârlılığını artırıyor. Genellikle yabancı yatırımcılar sıfır konutları tercih ediyor. Yabancılar konut alarak belirli bir süre elinde tutarak vatandaşlık hakkını alıyor" diye konuştu.

"Milliyetçiliğimiz hiç bu kadar ayaklar altına alınmadı"

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter ise "Bugün 100 TL ile sadece 14 Bulgaristan Levası alınabiliyor. Bu durum paramızın pul olduğunun bir göstergesi. Son dönemde İranlılar, Iraklılar ve Suriyeliler bol miktarda mülk almakta. Son 8 ayda Merkezi Bankası'ndaki son değişiklikten bu yana dolar 7,20 TL'den 11'TL'ye geldi. 8 ayda yüzde yüze yakın bir artış gerçekleşti. Bu durum sistemin çürüdüğünü, koktuğunu gösteriyor. Dolar, euro TL karşısında inanılmaz değer kazandı. Yabancı para getiren insanlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin mülklerini; arazilerini, evlerini bedava rakamlara satın almaya başladı. Üstüne üstelik bir de 250 bin dolarcık bir rakamla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alınabiliyor. Bizim milliyetçiliğimiz hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştı" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bu kadar ucuz mu?"

"Bu durumu ben Cumhuriyet kurulmadan önce Osmanlı'daki kapitülasyonlara benzetiyorum" diyerek sözlerini sürdüren Serter, "O zaman yabancı ülkeler; Fransa, İngiltere, Yunanistan çeşitli noktalarımızı kapitülasyonlarla padişaha borç para vererek belirli yerleri almışlardı. Bu durumda aynı ona benzeyen bir sistem. Bunun daha açık bir noktası da var. Yurtdışı bağlantılı bazı bankalar var. Bu bankalar Hollanda, Almanya ve Belçika menşeli. Diğer bacakları da PKK'ya kadar dayanan bankalar. Bu bankalar Türkiye'de yüz binlerce, milyonlarca dönüm araziyi ipotek etmiş durumda. Köylülerimizin ücretini ödeyemediği arazilerinin üzerine çökmüş durumdalar. Maalesef bu çatırdamış, ayakta zorla durmaya çalışan tek adam iktidarının bir an evvel seçimle gitmesi gerekiyor. Bu sözleri de bir Türk vatandaşı olarak söylerken zül duyuyorum. Artık bedavaya vatandaşlık ötesi topraklarımızı satıyoruz. Bedava vatandaşlık zaten kanımıza dokunuyor. Olacak iş değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bu kadar ucuz mu?" ifadelerini kullandı.