Trafik sigortasına zam üstüne zam!

Trafik sigortası primlerine eylül ayından geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapılırken, aylık artış oranı da yüzde 4.75'e çıkarıldı. Bu gelişme sonrası herkes trafik sigortasının kaç liraya yükseleceğini merak eder oldu. İşte eylül ayından itibaren geçerli olacak yeni tarife.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, trafik sigortası primlerine eylül ayından geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapılırken, aylık artış oranı da yüzde 4.75'e çıkarıldı. Eylül ayı başından itibaren geçerli olmak üzere azami primler; ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs, koltuk adedine göre otobüsler, kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 20 eklenerek uygulanacak.

KAZA YAPMAYAN SÜRÜCÜYE DAHA AZ İNDİRİM

Düzenlemeyle kaza yapmayan sürücüler için uygulanan indirim oranları düşürüldü. Uzun süredir kaza yapmayan yedinci basamaktaki sürücülere uygulanan indirim oranı yüzde 45'ten 42'ye, altıncı basamaktaki indirim oranı yüzde 30'dan yüzde 22'ye, beşinci basamaktaki indirim oranı da yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.

Hasar yapan sürücülerin primlerindeki artış oranları ise aşağı çekildi. Birinci basamakta yüzde 150 olan artırım oranı yüzde 135'e, ikinci basamakta yüzde 100 olan artırım oranı yüzde 90'a, üçüncü basamakta yüzde 50 olan artırım oranı da yüzde 45'e indirildi.

SİGORTA ŞİRKETLERİNE YAPTIRIM

Düzenlemeye göre, zorunlu trafik sigortasında poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin, belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilecek. Kaçınmanın devam etmesi halinde bu süreler iki katına kadar arttırılabilecek veya diğer tedbirler uygulanabilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve alınan tedbir kararını, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanarak resmi internet sitesinde ilan edebilecek.

TRAFİK SİGORTASI TARİFELERİ



Sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez trafik sigortası yaptıranlar 4. basamaktan başlıyor. Hasarsızlık indirimi veya hasar artırımı tarifeleri de 4. basamak baz alınarak belirleniyor.

İşte yeni düzenlemeyle otomobil için zorunlu trafik sigortası tarifesi (Eylül tarifesi)

1. Basamak: 9.301 TL

2. Basamak: 7.520 TL

3. Basamak: 5.739 TL

4. Basamak: 3.958 TL

5. Basamak: 3.562 TL

6. Basamak: 3.087 TL

7. Basamak: 2.296 TL