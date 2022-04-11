İŞİTME DUYUMU GERİ KAZANDIM
İŞİTME DUYUMU GERİ KAZANDIM
0
UÇAKTA ÇAMAŞIRINI YIKADI!
UÇAKTA ÇAMAŞIRINI YIKADI!
0
O TOKATIN BEDELİ AĞIR OLDU!
O TOKATIN BEDELİ AĞIR OLDU!
0
HAYATI FİLM OLUYOR
HAYATI FİLM OLUYOR
0

TÜİK açıkladı: İşsiz sayısı azaldı

TÜİK açıkladı: İşsiz sayısı azaldı
11 Nisan 2022 Pazartesi 10:15

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022'nin ikinci ayında Türkiye genelindeki işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %10,7 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,3 iken kadınlarda ise %13,4 olarak tahmin edildi.


İSTİHDAM ORANI %46,6 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %46,6 oldu. Bu oran erkeklerde %64,0 iken kadınlarda %29,6 olarak gerçekleşti.


İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak 33 milyon 585 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %52,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,6, kadınlarda ise %34,2 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalış ile %20,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %17,7, kadınlarda ise %26,5 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 45,6 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 45,6 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %21,8 OLDU


Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1 olarak tahmin edildi.

Etiketler; #tüik #işsizlik #işsizlik rakamları #işsiz sayısı
Önceki Haber
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Sonraki Haber
Ünlü doktoru öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı!
Yine milyarlarca dolar cari açık verdik!
Yine milyarlarca dolar cari açık verdik!
0
Motorinde indirim bekleniyor!
Motorinde indirim bekleniyor!
0
Bakan Nebati: Aralıktan itibaren enflasyon düşecek!
Bakan Nebati: Aralıktan itibaren enflasyon düşecek!
0
Rusya-Ukrayna savaşının Antalya'ya faturası ağır oldu!
Rusya-Ukrayna savaşının Antalya'ya faturası ağır oldu!
0
Folkart Vega'da anahtar teslim süreci başladı
Folkart Vega'da anahtar teslim süreci başladı
0
Yumurta fiyatları daha da artacak!
Yumurta fiyatları daha da artacak!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.