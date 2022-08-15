TÜİK'e göre işsiz sayısı 43 bin kişi azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ve haziran aylarını kapsayan yılın 2'nci çeyreği ile ilgili işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak, 3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı 2'nci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak, 3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9 iken; kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile yüzde 47,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken; kadınlarda yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.



GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI 0,4 PUAN AZALDI



İşgücü, bir önceki çeyreğe göre 722 bin kişi artarak 34 milyon 429 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda ise yüzde 35,3 oldu. 15- 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalış ile yüzde 20,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 17,1, kadınlarda ise yüzde 26,3 olarak tahmin edildi.



İSTİHDAM EDİLENLERİN YÜZDE 56,1'İ HİZMETTE



Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 113 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin kişi, hizmet sektöründe 393 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16'sı tarım, yüzde 22'si sanayi, yüzde 5,9'u inşaat, yüzde 56,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki çeyreğe göre 0,5 saat azalarak, 44,4 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı da 0,9 puanlık azalışla yüzde 21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 olarak tahmin edildi.