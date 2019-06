Türk gıda ürünleri New York Yolcusu

Türk lezzetleri yeni dünya yolcusu. Dünya’nın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleri’ne 2018 yılında 927 milyon dolar gıda ürünleri ihraç eden, 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk gıda sektörü, ABD’nin en büyük gıda fuarı Summer Fancy Food Show Fuarı’na 39 firma ile çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

23-25 Haziran 2019 tarihlerinde New York’te gerçekleşecek Summer Fancy Food fuarı bu yıl 65. kez kapılarını açacak.

Fancy Food Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 1998 yılından beri başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Fancy Food Fuarı’na bu yıl 22. kez katılacaklarını, 39 Türk firmasının ürettikleri birbirinden lezzetli ve kaliteli gıda ürünlerini çeşitli etkinliklerle Amerikalı alıcılara ve dünyanın her yerinden katılımcılara tanıtacaklarını kaydetti.

Amerikalılar Türk lezzetlerini tanıyacak

New York Summer Fancy Food Fuarı’nda yer alacak Türkiye standında yapılacak pişirim etkinliği, Au Mas Turque şefi olan ve uzun süredir Amerika’da yaşayan Özlem OĞUZCAN CRANSTON’un tarafından gerçekleştirilecek. Usta şef Türk Gıda ürünleri ile katılımcılara lezzet şöleni yaşatacak ve yine Türkiye standımızda yer alacak türk kahvesi tadım alanı ile ziyaretçilerin damaklarında eşsiz tatlar bırakılacak.

Damga vuracak

Türkiye standında gerçekleşecek tadım etkinliğinin yanı sıra, fuar içi alanlarda ve fuara özel yayınlarda Türkiye markası damgasını vuracak. Summer Fancy Food Fuarı öncesi ve sırasında dağıtımı yapılan fuar resmi kataloğunda ve Gurme gıda ürünleri konusundaki ABD’nin önemli ihtisas dergilerinden Specialty Food dergisi fuar sayısında tam sayfa Türkiye ilanı yer alacak. Fuar süresince günlük olarak yayınlanancak Fancy Food Show Daily’de de ülke reklamlarımız bulunacak. Fuarın resmi web sitesinde ise katılımcı firmaların iletişim bilgilerine ulaşılmasını sağlayan interaktif reklamlar dönecek. Etkinliklerimizi daha fazla kitleye etkili kanallarla ulaştırabilmek adına ABD’li “influencer”lar ile tanıtımlar gerçekleştirilecek.

2 milyar dolar pay

Summer Fancy Food fuarında gerçekleştirilecek tüm tanıtım faaliyetleri ile Türkiye’nin ürün desenindeki çeşitliliği ve kalitesiyle önemli bir gıda tedarikçisi olduğu mesajını vereceklerini dile getiren Birol Celep, “Amerika Birleşik Devletleri, yıllık yaklaşık 150 milyar dolar gıda ürünleri ithalatı yapıyor. Bu ithalattan en azından 2 milyar dolarlık pay almak istiyoruz. Summer Fancy Food Fuarı bu hedefi gerçekleştirmemiz açısından çok değerli bir fuar. Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri’ne 2018 yılında yaptığı toplam gıda ürünleri ihracatının 927 milyon dolar olduğunu göz önüne alırsak Türk gıda ihracatçıları için çok önemli bir pazar olduğunu unutmamak gerek. Tüm dünya tarafından önemsenen bu ünlü fuarın ihracatçılarımıza yeni kapılar açacağına olan inancımızla 2018 yılında Summer Fancy Food Fuarında önemli tanıtım aktiviteleri gerçekleştirme kararı aldık. Toplam 539 m2lik alanda yerimizi alarak 39 firmamız ve tadım etkinliğiyle yer alacağımız bu fuarın Türk gıda ürünlerinin tüm dünyada bilinirliğini artıracağını ve dolayısıyla ihracatımıza katkı sağlaması için çaba göstereceğiz” diye konuştu.

Pazar çeşitliliğimizi arttırmalıyız

Türk gıda sektörünün ihraç pazarlarını çeşitlendirmesi için çaba gösterdikleri bilgisini veren Celep sözlerini şöyle tamamladı: “Pazar çeşitliliği, bizim gibi pazar yoğunluğu az olan; markalaşma yolunda beklenen seviyeye gelemeyen ve istikrarlı fiyat politikasını çeşitli nedenlerden dolayı belirli bir bant içinde tutamayan ülkeler için hayati önem taşımaktadır. Türkiye 224 ülkeye ihracat yapabilen bir ülkedir. Bu bizim pazara girişle ilgili sorunumuz olmadığını gösterir; ancak sektörel bazda derin bir incelemesi yapılması elzemdir, çünkü birçok üründe pazarlarda tutunma süremiz 3 yılın bile altında kalmaktadır. Belki Markalaşmama, yanlış fiyat politikaları, pazardaki rakip ülkelerin politikaları ilk akla gelen konular olabilir ancak pazarda tutunma sürelerinin ürün bazında uzatılabilmesi için geçmişe yönelik bir çalışma yapılıp durum tespiti yapılsa ve bu ilgili kuruluşlarca ihracatçıya anlatılsa çok daha başarılı bir sonuç çıkacağı aşikardır. Kurumsal hafıza oluşturulup; raporlayarak firmalarımızın daha başarılı olmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

55 ülkeden 2 bin 500’ün üzerinde firma katılıyor

Türkiye milli katılımı dahilinde, fuara ağırlıklı olarak kuru meyve, zeytin, zeytinyağı, meyve ve sebzeden mamuller, hububat ve bakliyat ürünleri, makarna, bitkisel yağlar, odundışı orman ürünleri, baharat ve şekerleme sektörlerinden katılım sağlanıyor. Fancy Food Fuarına 55 ülkeden 2 bin 500’ün üzerinde firma katılırken, fuarı yaklaşık 25 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Katılımcı firmalar:

AK-İMPEKS TAR. VE SAN. ÜRÜNL. İHR. İTH. ÜRETİM PAZ. VE TAAH. LTD. ŞTİ., ALTINTOP KURUYEMIS GIDA SAN.VE TIC.A.S., ALTUNKAYA İNŞ. NAK. GIDA TİC. A.Ş., ARDES ZEYTİNCİLİK GIDA VE TARIM ÜRÜN. PAZ. A.Ş., ARK KONSERVECİLİK YAPI İNŞAAT TARIM ÜR. AMB. NAK. GIDA DAN. HİZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI AS, BESLER GIDA SAN VE TIC LTD STI, BESSAN MAKARNA GIDA SAN. VE TIC. A.S., BEYDA GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ A.Ş., DAMAK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., DENİMEKS GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ., ELVAN GIDA SAN.VE TİC.A.Ş., EREĞLİ AGROSAN DOĞAL ÜRÜNLER VE TÜREVLERİ TARIM ÜRETİM VE TİC. A.Ş., EUROGIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ, FİDE KONSERVE SAN.VE TİC.A.Ş., GÖÇMEZ TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ A.Ş., GRANO FOOD GIDA SAN.VE TİC. A.Ş., GÜNAYDINLAR ORGANIK TARIM GIDA LTD ŞTİ, HATTİ GIDA A.Ş., HEMSI TARIM URUNLERI TIC. VE SAN. LTD.STI., KADOOĞLU YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KFC GIDA SUNNY FRUİT, KORHAN PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş., MARBİL YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, MAROLİ GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş., MEVSİM GIDA SANAYİ VE SOĞUK DEPO TİCARET AŞ., OZ OLIVE GIDA SAN.VE TIC.A.S, RAPUNZEL ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA TİC. LTD. ŞTİ, RASAGRA GIDA DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ., SIBAS GIDA SANAYI VE TICARET AS, ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ A.Ş, ŞİTOĞLU PAZARLAMA TİC .LTD. ŞTİ., TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT, İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TASCO GIDA VE DANISMANLIK SANAYI TICARET LTD.STI., TUKAŞ DIŞ TİCARET A.Ş., YAYLA AGRO GIDA SAN. NAK. A.Ş., YONCA GIDA SAN. İŞL. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş., ZEYTURSAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.