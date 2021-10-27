Türk-İş: Yoksulluk sınırı 10 bin 76 lira!

Türk-İş'in araştırmasında, ekimde 4 kişilik ailenin açlık sınırı 3 bin 93, yoksulluk sınırı 10 bin 76 lira olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 3 bin 772 lira olarak hesaplandı

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Ekim 2021 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 3 bin 93 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 10 bin 76 lira olarak belirlendi.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 3 bin 772 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,45 arttı.

Yılın 10 ayında fiyatlardaki artış yüzde 19,43'ü buldu. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 24,61 oldu.