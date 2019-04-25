Türkiye devi MY Nakliyat, Avrupa'nın en büyük evden eve nakliyat ağını kurmaya hazırlanıyor

Avrupa da Türk rüzgarı esti, Türkiye'nin en güvenilir taşımacılık şirketi unvanı ile anılan MY Nakliyat, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye ait antik değeri olan eşyaların taşımasını yaparak Avrupa’da da kendinden bahsettirdi.

MY Nakliyat Türkiye sorumlusu Aylin Birlik, Hollanda Başbakanı Rutte'nin niçin kendi şirketlerini tircih ettiğini anlattı. Birlik, "Yapılacak işin çok riskli olduğunu bilen ve özenli bir hizmet almak isteyen Hollanda Başbakanı Rutte, konsolosluk aracılığıyla firmamız ile iletişime geçti. Müşteri hizmetlerinden bilgi aldığımızda şaşkınlık yaşadık ve konunun doğruluğunu teyit etmek için Hollanda Bölge Sorumlumuz ile iletişime geçtik. Konsolosluk yetkililerinin firmamıza yaptığı ziyaret sonrası talebin gerçek olduğunun farkına vardık" dedi.

Her müşteride olduğu gibi bu teslimatta da verdikleri sözleri tuttuklarını ifade eden Birlik, "Ürünleri istenen zamanda, hiçbir problem olmadan teslim ettik. Hollanda Başbakanlığı işin sonunda bizimle yeniden irtibata geçti ve yetkililer teşekkürlerini iletti. Teşekkür sırasında kullandıkları 'Avrupa'daki en iyi taşıma şirketini bulacağımızı biliyorduk' ifadesi bizi ayrıca memnun etti" şeklinde konuştu.

MY Nakliyat hakkında bilgi

MY Nakliyat, bu yıl "Nakliye firmalarının Nobel Ödülü" olarak nitelendirilen "Avrupa'nın En'leri" ödülüne aday gösterilen tek Türk firması oldu. İzmir'de kurulan ve 2001 yılından bu yana hizmet veren MY Nakliyat, kuru yük taşımacılığı ile balayan nakliyat serüvenine evden eve nakliyat, şehirler arası evden eve nakliyat, şehir içi nakliyat, antika taşıma, piyano taşıma, parça eşya taşıma, tıbbi cihaz taşıma, kurumsal taşımacılık ile devam ediyor.

Bugün Türkiye'de en fazla tercih edilen nakliyat firması olmayı başaran MY Nakliyat şirketi, kalite önceliğinizse ilk tercihiniz olmalı.

http://www.mynakliyat.com.tr