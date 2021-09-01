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Türkiye ekonomisi ihracatla büyüyor

TÜİK'in açıkladığı bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla sonuçlarını değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Türkiye ekonomisi; geçen yıl pandemi nedeniyle yaşanan küçülmenin getirdiği etki, kapanmanın sona ermesi, turizmin canlanması kısaca normalleşmeyle birlikte gelen toparlanmayla ve en önemlisi ihracatın artmasıyla birlikte ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü" dedi.

Türkiye ekonomisi ihracatla büyüyor
01 Eylül 2021 Çarşamba 14:53

HABER EKSPRES-Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2021’in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüdü. GSYH sonuçlarını değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Türkiye ekonomisi; geçen yıl pandemi nedeniyle yaşanan küçülmenin getirdiği etki, kapanmanın sona ermesi, turizmin canlanması kısaca normalleşmeyle birlikte gelen toparlanmayla ve en önemlisi ihracatın artmasıyla birlikte ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü. Hizmetler sektörü yüzde 45,8; sanayi üretimi yüzde 41 arttı. 1’inci çeyrek için yüzde 7,2 büyüme açıklanmıştı. İmalat PMI Endeksi Haziran’da yüzde 51,3 seviyesindeydi, Temmuz ayında yüksek seyir devam etti ve yüzde 54 seviyesine yükseldi. Pandeminin ağır dönemini geçtiğimiz için bu olumlu etki artarak daha da devam edecektir” diye konuştu.

"Ülkemize katkı vermeye devam edeceğiz"
Büyüme rakamlarının en büyük itici gücü ve destekçisinin ihracat olduğunun altını çizen Eskinazi mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 10,8 puan olduğunu, son 12 ayda ülke geneli ihracatta 200 milyar dolar sınırının aşıldığını hatırlatarak “Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2021 yılında; Şubat ayında yüzde 16, Mart ayında yüzde 18, Nisan ayında yüzde 68, Mayıs ayında yüzde 54, Haziran’da yüzde 51, Temmuz’da ise yüzde 4 ihracat artışları yaşadık. İhracatımız yılbaşından bu yana geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 8,5 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık periyottaki ihracatımızı 15 milyar dolara çıkararak 2021 yılı sonu hedefimizi 5 ay önce yakaladık. 2021 yılı sonu hedefimiz 16 milyar dolara doğru ilerliyoruz. Ağustos ihracatımızda da yeni bir rekor kırarak bir önceki döneme göre yüzde 42 ilerlemeyle 1 milyar 453 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Hem büyümede hem yatırımlarda hem de istihdamda ülkemize hizmet etmeye, katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.
 

Etiketler; #ihracat
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