Tütünü kuraklık vurdu rekoltede yüzde 25 oranında düşüş bekleniyor. Tütün Eksperleri Derneği Başkanı Servet Yaprak ise tütün rekoltesindeki düşüşe karşı üreticinin desteklenmesi gerektiğini belirtiyor

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Bölgesi'nin geleneksel ihraç ürünlerinden tütünü kuraklık vurdu. Geçen yıla göre tütün rekoltesinde yüzde 25 ve üzerinde düşüş bekleniyor. Tütün üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tütün Eksperleri Derneği Başkanı Servet Yaprak, "Bu yıl yağışların azlığı nedeniyle yaşanan bir kuraklık var. Özelikle yağışların azlığı nedeniyle Ege Bölgesi'nde Denizli, Manisa, Uşak gibi tütün ekiminin yapıldığı bölgelerde yüzde 20 ile 40 arasında değişmekle birlikte toplamda bir önceki yıla göre tütün rekoltesinde yüzde 25'in üzerinde düşüş meydana gelecek. Rekoltede dönem dönem yağışlara bağlı olarak artış ve azalışlar olabiliyor. Rekolteye ilişkin net rakamlar belli değil ama tahminimiz bu yönde. Tütün üretimiyle sigara fiyatları arasında bir doğrusal orantı yok. Sigara fiyatlarındaki artışta üretimin diğer farklı unsurları ön plana çıkmıştır" dedi.

Sürdürülebilir üretim için destek şart

Ege Bölgesi'ndeki tütün üretiminin direk ihracatı ilgilendirdiğini belirten Yaprak, "Üretici gelirleri ve Türkiye'nin ihracat gelirleri açısından tütün üretiminin sürdürülebilir seviyede tutulması gerekiyor. Sürdürebilirliği yakalayabilmek için de tütün üreticisinin üretimden belirli bir gelir elde edebilmesi gerekiyor. Bütün tarımsal üretime ilişkin her konu girdi maliyetleriyle ilgili. Tütün üreticisi için de aynı. Kırsal alanda yerleşim ve istihdama baktığımızda ortalama üretici yaşının 50 civarında olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi tütün üretiminde sürdürebilirlik açısından bir risk teşkil ediyor. Bizim buradaki talebimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 90'a yakın ihraç edilen bu ürünü tarımsal havzalar içersinde değerlendirip üreticiyi desteklemesi lazım. Destekleme kapsamına alınması böyle sıra dışı zamanlarda bir miktar üreticiyi koruyacaktır. Bununla birlikte genel olarak ihracat kapasitemizin artırılmasına yönelik bir bakış açısıyla çalışmaya ihtiyaç var" diye konuştu.

Rekoltedeki düşüş iç piyasaya yansımayacak

Rekoltedeki düşüşün arz ve talep dengesinde bir bozulmaya neden olamayacağını belirten Yaprak, "Bu üretim direk bizim tüketimimizle alakalı değil. Bu ürünün yüzde 90'a yakını ihraç ediliyor. Dolayısıyla bu ihracat kaleminde bir fark yaratır. İç piyasaya bir etkisi olmaz" açıklamalarında bulundu.