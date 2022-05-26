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Ünlü mayo üreticisi Zeki Triko markası icradan satıldı!

Türkiye'nin en ünlü mayo üreticilerinden biri olan Zeki Triko markası icradan satıldı. 1958 yılında kurulan Zeki Triko'nun son yıllarda ekonomik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi

Ünlü mayo üreticisi Zeki Triko markası icradan satıldı!
26 Mayıs 2022 Perşembe 08:38

Ünlü mayo üreticisi Zeki Triko markalarının icradan satıldığı öğrenildi. İşadamı Zeki Başesgioğlu tarafından 1958 yılında kurulan Zeki Triko, son yıllarda ekonomik sorunlar yaşıyordu. Faaliyetlerine geçtiğimiz yıl son veren şirkete ait markalar, alacaklılar tarafından icradan satışa çıkarıldı. Zeki Triko markalarının satışının, Aralık 2021 tarihinde İstanbul 13. İcra Dairesi tarafından gerçekleştiği öğrenildi. Markayı Antalya merkezli bir turizm firmasının aldığı ve üretime başladığı belirtildi.

Mayo üretimi ile birlikte top modeller ile çalışan Zeki Triko, aralarında Cindy Crawford, Claduia Schiffer, Heidi Klum, Naomi Campbell, Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Doutzen Kroes ve günümüzün ünlü modelleri Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid'in de olduğu dünyaca ünlü mankenler ile çekimler ve defileler düzenlemişti.

Etiketler; #zeki triko #satıldı #icra
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