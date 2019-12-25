Üzüm üreticileri susuzluktan endişeli

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırloğlu; Manisalı üzüm üreticilerinin sulama suları ile ilgili yaşadıkları sıkıntının giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Manisa Sarıgöl ovasında yer alan ve geçimini büyük çoğunlukla üzüm üretiminden sağlayan Dadağlı, Kızılçukur, Alemşahlı ve Dindarlı mahallerininin uzun süredir yaşadığı su sorununa ve endişelerine dikkat çeken Bakırlıoğlu "Bu mahallelerin yer aldığı havzada sondaj kuyularının suyu bulma seviyesinin 400 metreye kadar ulaşmış olduğu görülmektedir. Üzüm üretiminin en önemli unsurlarından biri olan sulama suyunun; bu derinliklerdeki kuyulardan çıkarılıp bağlara ve asmalara ulaştırılması çiftçiler için hem zahmetli hem de ekonomik yönden oldukça maliyetlidir. Ayrıca bu derinlikteki sularda bölgenin yapısından kaynaklı olarak jeotermal karışım bulunmakta ve sudaki bor miktarının yüzey sularına göre fazla olduğu bilinmektedir." dedi.

İhmalkarlık Yüzünden 20 Senelik Kooperatif Susuzluktan Kapandı!

Sarıgöl Dadağlı Mahallesi'nde 1996 yılında kurulan su kooperatifinin de Devlet Su İşleri'nin (DSİ) sorunu görmezden gelmesi üzerine kapanmak zorunda kaldığını ifade eden Bakırloğlu "DSİ tarafından 2010 yılında yapılan kuyu ölçümlerinde toplam debinin 30 L/s'nin altına düştüğü belirlenmiş ve durum DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'ne bildirilmiş. Fakat konu hakkında herhangi bir çözüm üretilmemesinin sonucu olarak bölgede tarımın devamlılığını sağlayan bu kooperatif borulu sulama şebekesi ve 7 adet kuyuyla birlikte atıl durumda kalarak; ölçümün yapıldığı 2010 yılından itibaren sulama yapmayı durdurmuş. 2017 yılında sulama geliri kesildiği için de mecburi giderlerini de karşılayamaz duruma gelerek, fesih kararı alıp kapanmış." diyerek konunun uzun süredir yetkililer tarafından ihmal edildiğini belirtti.

Verilen Sözler Tutulmamış!

Senelik yaklaşık olarak 70 bin ton yaş üzüm ihracatı olan bu bölgenin yaşadığı su sorununun çiftçileri oldukça endişelendirdiğini ve vatandaşların acilen bir çözüm beklediklerini vurgulayan Bakırlıoğlu "Geçen senelerde bölgedeki vatandaşlarımıza açıkça görülen su sorunlarının çözümü olarak Alemşahlı ve Dadağlı göletlerinin yapılması konusunda sözler verilmiş" dedi. Üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen verilen sözlerin tutulmayıp; konu hakkında geçen süre içinde herhangi bir çalışma başlatılmadığını ifade eden Bakırlıoğlu; çiftçilerin mağduriyetinin bir an önce hayata geçirilecek gölet projeleriyle giderilmesi gerektiğini dile getirerek bakana şu soruları sordu:

1- Bölgenin su ihtiyacını karşılamak için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılmış ya da yapılmakta olan herhangi bir çalışma var mıdır?

2- Yapılması söz verilen Alemşahlı ve Dadağlı göletlerinin yapımına ilişkin bölgede etüd çalışmaları yapılmış mıdır, hazırlanan herhangi bir proje var mıdır? Varsa proje ne zaman hayata geçirilecektir?

3- Bu iki gölet projesinin de yapılmaması durumunda, bölgedeki çiftçilerin su sorununa çözüm olarak yapılması planlanan çalışmalar nelerdir?

4- Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2010 yılında yapılan kuyu ölçümlerinde toplam debi 30 L/s'nin altına düştüğü belirlendikten sonra DSİ bölgedeki su sorunu için herhangi bir çalışma yapmış mıdır? Çalışma yapılmadıysa bunun gerekçesi nedir?

5- Bölgede konu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmaması çiftçilerin susuz kalarak üzüm yetiştiriciliği yapamamasına ve dolayısıyla geçim kaynaklarını kaybetmelerine neden olmayacak mıdır?