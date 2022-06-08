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Ve dolar 17 lirayı da geçti!

Artış eğilimindeki döviz kuru güne yine yükselerek başladı. Dolar, 6 ay sonra 17 lirayı aşarak 6 ay önceki seviyeyi gördü. Euro ise 18.16 lira civarında seyrediyor

Ve dolar 17 lirayı da geçti!
08 Haziran 2022 Çarşamba 10:08

7 Haziran'da 16.70'in üzerini gören dolar güne 16.94 ile başladı. Saat 10:00 itibariyle ise 17 lirayı aşarak 6 ay önceki seviyesine döndü. Dün 17,88'i gören euro ise 18.16 lira bandında seyrediyor. Döviz kurunun Türk Lirası karşısındaki rekorlarını sosyal medyadan değerlendiren ekonomistler ise Türkiye'nin düşük faiz politikasına işaret etti.

Etiketler; #dolar #dolar yükseliş #dolar 17 #ekonomi
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