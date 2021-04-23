Yabancı sermaye gidiyor. Zor bir yaz olacak!

Dolar/TL dün yüzde 2'ye yaklaşan yükselişle 8,36 seviyelerine kadar çıkarken Euro ise 10 liranın üzerini gördü. Döviz kurundaki dalgalanma ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İbrahim Atilla Acar, dış ticaret açığı sorunu çözülmeden döviz ataklarında başarılı olunmayacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Döviz kurundaki dalgalanma sürüyor. Dolar/TL dün yüzde 2'ye yaklaşan yükselişle 8,36 seviyelerine kadar çıkıp 8,30 - 8,31 seviyelerine geriledi. Euro ise 10 liranın üzerinde alıcı buldu. Mali ve para politikası, ABD-Türkiye ilişkilerin belirsizliği TL'nin zayıflamasında etkili oluyor. Döviz kurundaki dalgalanma ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İbrahim Atilla Acar, "Türkiye'nin bir cari açık sorunu var. Ülke olarak cari açığımızı genel olarak turizm gelirleriyle kapatıyorduk. 2020-2021 için turizmden 50 milyar dolar civarında bir gelir bekliyorduk. Fakat bu gelir gelmedi. Ayrıca borçlarımız da var. Birde üzerine F-35 programından çıkarılmamız siyasi ve ekonomik risklerin yükselmesi neden oldu. Kurdaki yükselişte bunlar etkili" dedi.

Dış ticaret açığını çözmeden başarılı olamayız

Cari açık ve kısa vadeli borçların Türkiye için büyük bir risk oluşturduğunu ifade eden Acar, "Ciddi bir dış ticaret açığımız var. Bu açığı yönetemiyoruz. Türkiye'nin uluslararası piyasalarda ya da üretimde Türkiye'ye bağımlı olarak alınmak zorunda olan bir ürün yok. Bu olmadığı için bir fark oluşturamıyoruz. Bizim bir tane bağımlılık oluşturan üretimimizin olması gerekiyor. Türkiye bu dış ticaret açığı sorununu çözmeden döviz ataklarında başarılı olmamız söz konusu değil. Faizle dövizi baskılamaya çalışıyoruz ama bu belirli bir süre idare ediyor" diye konuştu.

Zor bir yaz olacak

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ve ABD Başkanı Biden'ın Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyacağı iddiasının uluslar arası yatırımcılarda olumsuz etki yarattığını kaydeden Acar, "2020-2021 de Türkiye'den 12 milyar para çıktı. Bizim zaten paraya ihtiyacımız varken bir de yabancı sermaye gidiyor. Bir yandan pandemi yorgunuyuz diğer yandan döviz girdisi yok. İçeride kendimizi çevirmeye çalışıyoruz. Önümüz yaz ama zor bir yaz. Uluslararası ilişkilerimizde paranın olduğu merkezlere yakın olmalıyız. Onlarla kavgalı olmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Yatırımcının tercihi değişti

İzmir Ticaret Odası(İZTO) Bankalar, Menkul Kıymetler ve Holding Şirketleri Komitesi Meclis Üyesi Bilal Doğan ise kurdaki dalgalanmanın uluslararası konjonktürden ve dünya genelindeki Kovid-19 vaka ve vefat sayılarındaki artıştan kaynaklandığını söyledi. Doğan, “Önceden vatandaşlarımız kur yükseldiği zaman döviz alımı yapar, düşme trendine girdiğinde de satış yapardı. Şu anda ise döviz kurlarında bir yükselme olduğu zaman elindeki dövizi satıyor, düştüğü zaman da almaya başlıyor. Yatırımcılar kurun yükselmesini satış, düşmesini de alım olarak değerlendiriyor” dedi.

Euro dolar karşısındaki gücünü arttırıyor

Kurdaki yükselişin kalıcı olmadığını ve Euro’nun dolar karşısında giderek gücünü arttırdığını belirten Doğan, “Euro uluslararası piyasalarda güçleniyor. Bunun sebebi; Amerikan tahvillerindeki düşüş. Euro, dolar paritesine baktığımızda aha önce bir Euro ile 1.10 dolar alınırken şimdi 1.20 dolar alınıyor. Bu durum Euro’nun güçlendiğini gösteriyor. Bu durumun temel sebebi Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik. Bu konuda ABD’nin açıklamaları, İngiliz savaş gemilerinin Karadeniz’e yönelimi var. ABD, Rusya ve İngiltere arasındaki bu gerginlik uluslararası piyasalarda bir harekete yol açıyor. Ayrıca bu gerginlik başka bir yatırım aracı olan altını da hareketlendiriyor” diye konuştu.