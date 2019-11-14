Yaşar Topluluğu'nun yurt dışındaki ilk gıda üretim yatırımı faaliyete geçti

Yaşar Topluluğu, yurt dışındaki ilk gıda yatırımını Abu Dabi'de hayata geçirdi. Bu yatırım aynı zamanda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk peynir işleme fabrikası olma özelliğini de taşıyor.

HADAF Foods Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar; "Yaşar Topluluğu'nun gıda alanında yurt dışındaki ilk üretim yatırımı olan, sürdürülebilir kalkınmayı, sürdürülebilirliği ve çevrenin korunmasını destekleyen fabrikamızı ekonomiye kazandırmaktan dolayı gururluyuz". Türkiye'de gıda ve boya sektörlerinin öncüsü olan Yaşar Topluluğu, yurt dışında gıda alanında ilk üretim yatırımını hayata geçirdi. 1984 yılından bu yana Pınar markasıyla Körfez Bölgesi'ne ürün ihraç eden, 2000 yılında kurulan HDF FZCO şirketiyle bölgedeki yayılımını ve pazar payını artıran Yaşar Topluluğu, yeni şirketi HADAF Foods bünyesinde kurulan peynir işleme fabrikasının resmi açılışını gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk peynir işleme fabrikası, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve HADAF Foods Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Birleşik Arap Emirlikleri Gıda Güvenliği Bakanı H.E. Mariam Bint Mohammed Almheiri, Türkiye Cumhuriyeti Abu Dabi Büyükelçisi Can Dizdar, Khalifa Sanayi Bölgesi (KIZAD) CEO'su Samir Chaturvedi, Abu Dabi protokolü, Yaşar Topluluğu çalışanları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bayileri ile tedarikçileri katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve HADAF Foods Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar; "Pınar markasıyla 46 yıldır Türkiye'de süt ve süt ürünleri sektörüne öncülük ve liderlik ediyoruz. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde açılışını yaptığımız, Topluluğumuzun gıda alanında yurt dışındaki ilk üretim yatırımı olan, sürdürülebilir kalkınmayı, sürdürülebilirliği ve çevrenin korunmasını destekleyen fabrikamızı ekonomiye kazandırmaktan dolayı gururluyuz. 20.000m2 alan üzerine kurulu yatırımımızın ilk fazı yaklaşık 30 milyon USD'dır. Yatırım tam kapasiteye ulaştığında 100 kişiye istihdam sağlayacak. Körfez Bölgesi'nde yeni yatırım ve istihdam olanaklarını izleyerek büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz.

İhracata başladığımız 1984 yılından bu yana Körfez Bölgesi'nde Pınar markasını sahiplenen, memnuniyetleri ile markamızı en beğenilen marka seçen, bizi geliştiren, daha iyiye ve başarıya ulaşmamızda büyük rol oynayan tüm tüketicilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize teşekkür ediyorum. İşimizi ve Pınar markamızı büyütecek yeni yatırımın hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum"dedi. Açılış töreninde konuşan HDF FZCO ve HADAF Foods Genel Müdürü Arda Cenk Tokbaş; "BAE'nin başkentinde Körfez Bölgesi'ndeki ilk fabrikamızın açılışını yapmaktan ve bu fabrikamızın Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk peynir işleme fabrikası olmasından mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu yatırımımızla, Bölge'deki varlığımızı arttırmaya ve Orta Doğu'daki tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya kararlıyız. BAE'nin 2021 vizyonunu göz önünde bulundurarak, aldığımız her kararda sürdürülebilirliği ön planda tutacağız. En kaliteli ürünleri sunmak ve küresel gıda sektöründeki en son trendler ve inovasyonları takip ederek tüketici memnuniyetini sağlamak temel hedefimiz olacak" dedi.

Yaşar Topluluğu'nun sürdürülebilirlik yaklaşımı ve ilkeleri doğrultusunda yapılan yatırım ile atık suyun %100'ünün yeniden işlenmesi sağlanırken, güneş enerjisi üretimi, fabrikanın enerji ihtiyacının %20'sini karşılayacak şekilde tasarlandı. Tam yalıtımlı duvar ve tavanlar ile soğutma enerjisinden de tasarruf sağlanacak olan fabrikada BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda karbon ve su ayak izi azaltma çalışmaları devam edecek. Son teknolojiye ve akıllı üretim teknolojilerine sahip olan fabrikada, dijitalleşme ile entegre otomasyon sistemleri gerçek zamanlı online izlenebilecek. Bugün 30.000 ton peynir üretim kapasitesine sahip olan fabrika tam kapasiteye ulaştığında 60.000 ton'un üzerinde üretim kapasitesine sahip olacak. Bu yatırımla birlikte Pınar markasının bölgedeki etkinliği artarken, Bölge tüketicisinin ihtiyaçlarına göre yenilikçi ve inovatif ürünler pazara sunulacak. Fabrikada üretilen ürünler öncelikli olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarını hedeflerken yeni pazar olanakları değerlendirilerek Pınar markasının daha çok ülkede daha çok tüketiciye ulaşması sağlanacak. Pınar markasının Orta Doğu pazarı ile uzun yıllara dayanan sağlam bir bağı bulunuyor. 35 yıldır bu pazarda yer alan ve pazar liderliğini koruyan, tüketici ve ev dışı tüketim pazarlarında büyümesini sürdüren Pınar, 1984 yılından bu yana Körfez Bölgesi'nde labne ürünüyle liderliğini sürdürürken çok sayıda ödüle de layık görülüyor.