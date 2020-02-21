Yatırım için ALOSBİ'den iyisi yok

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, "Bu otoyol ile artık daha ulaşılabilir ve daha rekabetçi olacağız. Alt yapısı, üst yapısı ile Türkiye'de yatırım için ALOSBİ'den daha iyisi yok" dedi.

Cumartesi günü hizmete açılacak Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir'de sanayi merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak. Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, "Bu otoyol ile artık daha ulaşılabilir ve daha rekabetçi olacağız. Alt yapısı, üst yapısı ile Türkiye'de yatırım için ALOSBİ'den daha iyisi yok" dedi. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, önümüzdeki süreçte ise Türkiye'nin en büyük limanlarından olması planlanan Çandarlı Limanı'na da entegre edilecek. ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Türkiye'nin en büyük OSB'si olarak büyük sorumlulukları olduğuna dikkat çekti.

Stratejik önemi var

Tezcan "İstihdamı 60 bin kişiye, ihracatı yılda 250milyon Euro'ya çıkarmak için hedef belirledik. 10 milyon metrekare genişleme için çalışmalarımız devam ederken yatırımlarımız da sürüyor. İleri teknolojiye ve inovasyona dayalı üretimi desteklemek üzere Teknopark Projemiz, sanayicinin önemli üretim ihtiyacı olan 'su' için Güzelhisar Yeraltı Barajı çalışmalarımız sürüyor. Su arıtma kapasitemizi de 3 bin 500 metreküpten 2 katına çıkaracağız. Bir kuluçka merkezi görevi üstlenen Nemrut Küçük Sanayi Sitesi ise kısa sürede hayata geçiyor. İşini büyütmek isteyen sanayicilere de kapımızı açtık ve sanayi arsalarına 60 ay vade imkanı tanıdık. ALOSBİ hem en büyük OSB hem de yatırım için en iyi OSB olarak gösteriliyor. İşte tüm bunlar üstlendiğimiz sorumluluğun ne kadar büyük olduğunun da göstergesi. Otoyol ise tüm bunların üzerine yatırımcı için büyük bir stratejik öneme sahip" dedi.

Otoyol ile önemi arttı

Otoyolun, ALOSBİ bağlantısının da kısa sürede devreye girmesiyle trafik sorununun ortadan kalkacağına işaret eden Tezcan "Yatırımcılar için ALOSBİ'den daha iyi bir yer yok. Artık yüksek standartlı yolumuz, suyumuz, kendi elektriğimiz, iş gücümüz, üretim gücümüz herşeyimiz var. Otoyol ile zamandan ve yakıt tüketiminden tasarruf sağlanacak. Aliağa ve Çandarlı Limanı'na yüksek standartlı bağlantısı nedeniyle şehir içindeki ağır vasıta trafiği rahatlayacak. Aslında ALOSBİ, şu an için Türkiye'de yatırım açısından en büyük şansı sunuyor. Alt yapısı, üst yapısı ile en iyi hizmeti sunan ALOSBİ, otoyol ile stratejik önemini daha da artırdı" diye konuştu.