Yeni gelişmeler göreceğiz

Ege İş Kadınları Derneği'nin (EGİKAD) mayıs ayı toplantısının konuğu Feng Shui Uzmanı Özlem Umdu oldu. 2020 yılında 180 yıllık yeni bir sürecin başladığını ifade eden Umdu, bu yeni dönemde çok büyük teknolojik gelişmeler yaşanacağını ifade etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran, dernek üyelerinin anneler gününü kutladı. Uzakdoğu öğretisinin hayatımızda yer aldığını ifade eden Baran, "Çalışma ortamlarında eşyaların enerjilerine göre düzenlenmesi çok önemli. Uzakdoğu felsefesinin detaylarını öğrenmek ve dünyadaki olabilecek gelişmeler öngörebilmek için Feng Shui Uzmanı Özlem Umdu'yu ağırladık" diye konuştu.

Öğretinin temelinde matematik var

Feng Shui'nin beş bin yıllık bir öğreti olduğunu ifade eden Feng Shui Uzmanı Özlem Umdu, Uzakdoğu'daki insanların hayatının merkezinde yer aldığını söyledi. Yaşam enerjisini canlı tutarak pozitif kalınabileceğini vurgulayan Umdu, "Feng Shui'de asıl amaç doğadaki elementleri kullanmak. Uzakdoğu başta olmak üzere dünyada birçok alanda bu öğretiden yararlanıyor. Hatta bazı polis teşkilatları olayları Feng Shui ile çözülüyor. Feng Shui'nin temelinde matematik var, bu yüzden yanılma payı çok düşük" dedi

Genç kadın liderler yükselecek

Batı tıbbında hastalıkların semptomlar aracılığıyla çözüldüğünü, doğuda ise hastalığın sebebine neden olan olgular aracılığıyla çözüldüğünü ifade eden Umdu, "Feng Shui yirmi yıllık periyotlardan oluşuyor. İçinde bulunduğumuz periyot 2004 yılında başlamıştı ve bu periyot genç erkeklerin, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg gibi, ön plana çıktığı bir dönem olmuştu. 2024'te yeni bir yirmi yıllık bir süreç başlayacak. 2024 ve sonraki yıllar genç kadınların lider olacağı bir dönem. Kadınların iş ve siyaset alanında daha fazla söz sahibi olacağı bir süreç olacak" dedi.

Yeni bir 180 yıllık dönemin başlangıcı

2020 yılının Çin takviminde fare yılı olarak adlandırıldığını ifade eden Umdu, sözlerini şöyle tamamladı: "Çin takviminde fare yılları genellikle salgınlık hastalıkları olarak biliniyor. Bazı Feng Shui uzmanları salgın hastalık olacağını tahmin etmişti. 2020 yılı Feng Shui öğretisinde yeni bir 180 yıllık dönemin başlangıcı olacak. Bu sürede artık bazı olguların değiştiğini göreceğiz. Dünyayı daha farklı algılayacak ve parasal düşüncelerden uzaklaşacağımız yıllara olacak. Bu süre içinde büyük teknolojik gelişmelere şahit olacağız"