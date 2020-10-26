Yeni ihracat in, eski ihracat out

Son dönemde dijital dünyaya yönelik girişimleriyle dikkat çeken Digital Exchange'in yeni markası ihracat.in, veri madenciliği, yapay zeka, e-pazaryeri yönetimi özellikleriyle Türkiye'den dünyaya açılmak isteyen şirketleri ileri teknolojilerle tanıştıracak.

Türkiye'deki üreticilerin küresel pazarlarda satış yapabilmesinin en modern yolu olan e-ihracat konusundaki çalışmalar hız kazanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın da öncelikli çalışma konuları arasında yer alan e-ihracat için Digital Exchange tarafından hizmete açılan ihracat.in, markaların tüm strateji, planlama ve operasyonel süreçlerini yönetebilmesini sağlıyor.

Platform ile Digital Exchange, marka tescilinden e-ihracatla ilgili teşviklere, yapay zeka destekli pazar araştırmalarından dijital fırsatların tespit edilmesine, e-ticaret sitesi hazırlanmasından sosyal medya çalışmalarına, pazar yeri yönetiminden medya planlamaya kadar her aşamada markaların yanında yer alıyor.

Koronavirüs pandemisi ile ihracat ve e-ihracat konusunun önem kazandığını belirten Digital Exchange CEO'su Emrah Pamuk, "Dünyanın ilk yapay zeka tabanlı ihracat analiz, müşteri eşleştirme ve ihracat planlama araçlarının da entegre olduğu ihracat.in ile kurumların yeni pazarlama açılmasına, ihracata başlamasına ya da halihazırda e-ihracat yapan şirketlerin işlerini büyütmesine yardımcı oluyoruz" dedi.

Teknoloji, iş ve veri konusunda alanının uzmanı iş ortaklarıyla güçlendirilen ihracat.in platformu, ihracat danışmanları ile fikir aşamasındaki girişimlerin e-ihracat sürecini başlatıyor. Daha sonra yapay zeka tabanlı sistem ile doğru pazar ve ürün eşleştirmesi yapılıyor. İlgili teşvik süreçleri, marka oluşturma, e-ticaret sitesi hazırlanması ve kurulumu, pazar yeri yönetimi gibi noktalarda destek olarak operasyon başlatılıyor.



