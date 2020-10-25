Yeni yılda 5 mağaza açmayı hedefliyorlar

Pandemi döneminde perakende sektöründe yaşanan değişimler, mağazalarda alınan hijyen önlemleri, yenilikçi hizmetler ve firmanın İzmir ekonomisine sağladığı katkılar, Boyner’in toplam 9 mağazayla hizmet verdiği İzmir’de masaya yatırıldı

Boyner, toplam 9 mağazayla hizmet verdiği İzmir’de medya mensuplarıyla buluştu. Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek'in ev sahipliği yaptığı toplantıda, pandemi döneminde perakende sektöründe yaşanan değişimler, mağazalarda alınan hijyen önlemleri, yenilikçi hizmetler ve Boyner’in İzmir ekonomisine sağladığı katkılar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Dünyada ve Türkiye’de pek çok değişimin yaşandığı pandemi döneminde, perakende sektörünün de önemli bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Nurçin Koçoğlu, Boyner’in 19 Mart’ta koronavirüs salgınının yavaşlatılmasına destek olmak amacıyla mağazalarını kapatan ilk markalardan biri olduğunu söyledi. Normalleşme sürecinin başladığı haziran ayında üst düzey hijyen önlemleri ile mağazalarını yeniden hizmete açtıklarını belirten Koçoğlu, Boyner’in güvenli alışveriş konusunda mağazalarında alınan önlemleri şöyle anlattı:

“Müşterilerimizin güvenle alışveriş yapabilmesi için mağazalarımızda Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tedbirlerin de ötesinde önlemler uyguluyoruz. Mağaza girişlerindeki sensörler sayesinde içerideki müşteri yoğunluğunu kontrol ediyor, fiziksel mesafeyi gözetecek şekilde belirli sayıda müşterimizi mağazalarımızda ağırlıyoruz. Kabinlerimizde özel bir dezenfeksiyon sistemi yer alıyor. Müşterilerimiz kabine girmeden, tek bir butona basarak kabini dezenfekte edebiliyor. Kabinlerde müşterilerimizin denediği ürünleri 70 derece buhar ile sterilize ediyor, sterilizasyon işlemi sonrasında özel bir kabinde 24 saat beklettikten sonra standa alıyoruz. Ayakkabı deneme alanında ise müşterilere tek kullanımlık çoraplar veriyoruz. Alınmayan ayakkabılara buhar ile sterilizasyon işlemi uyguluyoruz. Kasada müşterilerimizi temassız ödemeye yönlendirirken, faturaları SMS ile gönderiyoruz. Sağlık ve ateş durumunu düzenli olarak kontrol ettiğimiz tüm personelimiz çalışma saatleri boyunca maskeli olarak hizmet veriyor. Tüm personel sık sık ellerine dezenfektan uyguluyor, ayrıca kullandıkları maskeler yenileri ile değiştiriliyor.”

“36 ilde 104 mağaza ile hizmetteyiz

Toplantıda Boyner’in mağaza yatırımları ile bilgiler veren Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek, Boyner’in 36 ilde toplam 104 mağaza ve 270 bin metrekareye ulaşan satış alanı ile perakende sektörünün lider markası olduğunu belirtti. Hasan Şimşek, 8 farklı kategoride, 700’e yakın markayı müşterilerle buluşturduklarını, sezonda 20 milyon, yılda 40 milyon ürün sattıklarını ifade etti.

Pandemi döneminde de yeni mağaza yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Hasan Şimşek son mağazalarını Point Bornova’da açtıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Müşterilerimizin mutluluğunu ve beklentilerini göz önüne alarak yenilikçi bir bakış açısıyla tasarladığımız Point Bornova mağazamızla aynı zamanda, pandemi döneminde sektöre ve tüm paydaşlarımıza umut vermeyi, moral ve motivasyon sağlamayı amaçladık. Point Bornova mağazamızda müşterilerimize en sevilen markalardan çok sayıda seçeneği ayrıcalıklı, keyifli ve konforlu bir ortamda sunarken, alışveriş yorgunluğunu atabilmeleri bir dinleme alanına da yer verdik. Yeni nesil bakış açısıyla tasarladığımız mağazalarımızda; ücretsiz wi-fi hizmeti, telefon şarj noktaları gibi ince detayların yanı sıra kafe bölümü, langırt gibi oyun köşeleri, çocuk oyun alanları da bulunuyor. Yeni nesil mağazalarımızın daha sıcak ve samimi bir yapısı olmasından dolayı müşterilerimiz mağaza içinde yüzde 25 oranında daha fazla vakit geçiriyor.