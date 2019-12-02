Yükseliş Hyundai'den Optimum'da tanıtım

Yükseliş Hyundai, tanıtım etkinlikleri kapsamında Hyundai modellerini Optimum Gaziemir'de açtığı stant ile tanıttı.

AVM'de yaptıkları tanıtımı Showroom'u AVM'ye taşımak olarak nitelendiren Hyundai Yükseliş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arda Yüksel, "Hyundai modellerindeki gelişmeleri araç başında anlatmak, model çeşitliliğini göstermek için bu tanıtımlarımız çok etkili oluyor. Müşterilerimiz araca dokunuyor ve Hyundai'nin ulaştığı yüksek kaliteyi görüyorlar. İlgili olanları test sürüşüne davet ederek araçları kullanmalarını da sağlıyoruz" dedi.

Destek beklentisi

Otomotivin Türkiye için lokomotif sektörlerden biri olduğuna değinen Ali Arda Yüksel, sektördeki beklentilerini şöyle özetledi: "Eylül Ekim aylarında yaşanan kıpırdanmaya rağmen 2018 yılına göre sektörün 2019 kayıpları devam ediyor. 2020 için yeni teşvik uygulamaları, vergi sisteminde sektörün önünü açacak iyileştirmeler gerçekleşmeli... Üreticilerin iyi bir plan yapabilmeleri için 2020 öngörülerine baz olacak uygulamaların, teşviklerin neler olacağı konusunda ülke ekonomisini yönetenlerin yapacağı bilgilendirmeler çok önemli."