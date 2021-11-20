Zammı duyan akaryakıt istasyonlarına akın etti!

Doların zirve yapması sonrası benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geldi. Büyük zamları duyan vatandaşlar, zam öncesi akaryakıt istasyonlarına akın etti

Merkez Bankası uyarılara rağmen yine faiz indirdi. Bunun üzerine dolar 11 lirayı da geçti. Doların yükselmesi birçok şeyin fiyatını yükselttiği gibi benzin, LPG ve motorin fiyatlarını da etkiledi. Dün gece yarısından geçerli olmak üzere oto gaza 45 kuruş, motorine 50 kuruşu ve benzine de 52 kuruş zam geldi. Zam geleceğini duyan vatandaşlar ise akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Akaryakıtlarını bir nebze daha ucuza almak isteyen vatandaşlar akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Zammın gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 8,13'ten satılan benzinin litresi 8,65'e yükselecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,22'den 8,74'e çıkacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,22'den 8,72'ye, Ankara ve İzmir'de 8,31'den 8,81'e yükselecek. LPG oto gazın fiyatı ise İstanbul'da 6,90'dan 7,35'e, İzmir'de 6,78'den 7,23'e, Ankara'da ise 6,93'ten 7,38'e çıkacak.