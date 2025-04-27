Jammer uygulaması özellikle dinlemelere veya güvenlik kameralarını engellemek gibi amaçlarla kullanılıyor.



Sinyal boğucu (Sinyal karıştırıcı, Sinyal bozucu, jammer), bir alıcı-vericı sistemde aradaki iletişim ortamını bozmaya yarayan cihazdır.

Sinyal yayar

Sinyalin taşınma şekli en sık elektromanyetik dalga olmak üzere ses, ışık (UV'ten IR'de kadar) de olabilir. Alıcının duyarlı olduğu band aralığında yüksek güçte sinyal yayınını yaparak alıcının giriş katının tüm band için baskılanmasını sağlar ve alıcıyı "sağırlaştırır".

Jammer neden kullanılır?

• Topluluk içinde kişilerin yüksek sesle radyo-tv dinlemelerini engellemek.

• Sinema, konser, tiyatro gibi cep telefonlarının kullanımının uygun olmadığı ortamlarda düzeni sağlamak için.

• Uzaktan kumandalı aletlerin engellenmesi.

• Uzaktan kumandalı bombaların erken tetiklenmesi ya da engellenmesi.

• Güvenlik kameralarının engellenmesi (lazer ya da elektromanyetik alan ile).

• Askeri ya da sivil radarları engelleme (Askeri ortamlarda karşı tarafın iletişimini engellemek.)

• Mikrofonları engelleme (ses ile).

Jammer devlet büyükleri, siyasiler, parti başkanları ve yüksek güvenlikli korunması gereken kişiler tarafından ihale yoluyla alınır.

Fiyatı ne kadar?

Bavul boyu , yani dizüstü bilgisayar, tablet, telefon gibi birkaç cihazı aynı anda izole edebilecek boyutta bir profesyonel sinyal bozucu (Faraday çantası) için ortalama fiyat 20. 000 TL ile 40.000 TL arasında değişiyor.

Eğer çok üst seviye, VIP güvenlik standardında bir ürünse (mesela Disklabs Executive serisi gibi), o zaman fiyatı 60.000 TL ile 100.000 TL arası olabiliyor.