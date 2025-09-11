Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşları Habertürk ve Show TV, Can Holding’e yönelik kara para aklama ve suç örgütü soruşturması kapsamında TMSF yönetimine devredildi. Kanalların kapanıp kapanmadığı tartışmaları gündeme gelirken, şu an için her iki televizyon kanalının da yayınlarına devam ettiği bildirildi.

Show TV kapanıyor mu?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Show TV’nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konuldu. “Suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma sonrası kanal TMSF’ye devredildi. Ancak Show TV’nin yayın faaliyetlerinin şu anda sürdüğü belirtildi.

Habertürk yayınlarına devam ediyor

Aynı soruşturma kapsamında TMSF’ye devredilen Habertürk için de benzer kapanma iddiaları gündeme geldi. 11 Eylül 2025’te yapılan operasyon sonrası kanal binasında jandarma araması gerçekleştirildi. Buna rağmen Habertürk’ün yayınlarının sürdüğü açıklandı.

MASAK raporları ve gözaltılar

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporlarda, Can Holding’in kaynağı belirsiz para girişleriyle usulsüz işlemler yaptığı tespit edildi. Operasyon kapsamında holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Satın alma süreci

Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT, Aralık 2024’te Turgay Ciner’in hisselerini Can Holding’e devretmesiyle el değiştirmişti. Devir sonrası medya yatırımlarının Kenan Tekdağ liderliğinde yürütüleceği açıklanmıştı.