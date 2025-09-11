İzmir Büyükşehir Belediyesi, personel alım süreçlerinde şeffaflık ve liyakati esas alan yeni bir sistem başlatıyor. Meslek Fabrikası’nda düzenlenen belirli branşlardaki eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, artık Nitelikli İstihdam Havuzu’na dahil edilecek. Belediyenin personel ihtiyacı oluştuğunda, işe alımlar bu havuz üzerinden objektif kriterlerle gerçekleştirilecek. Eğitimler için son başvuru tarihi ise 15 Ekim.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin iş gücü piyasasında nitelikli personel açığını kapatmak ve istihdama erişimi kolaylaştırmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek proje kapsamında, Meslek Fabrikası’ndan mezun olan kursiyerler arasından seçilen adaylar “Nitelikli İstihdam Havuzu” sistemine dahil edilecek. Bu havuz, belediyenin ihtiyaç duyduğu personel alımlarında birinci kaynak olacak.

Yeni uygulama sayesinde belediyenin çeşitli birimlerinde çalışacak teknik personel, eğitimlerini tamamlayıp sertifika aldıktan sonra işe alım sürecine dahil olacak.

İlk Eğitimler İçin Kayıtlar Başladı

Projede ilk etapta üç farklı alanda eğitim verilecek. Bu kapsamda:

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı için bahçe bakımı, sulama ve budama,

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı için parke taşı ve bordür ustalığı,

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı için sıvacılık eğitimleri düzenlenecek.

Eğitimlere katılmak isteyen adayların 18 yaşını doldurmuş ve okuryazar olması gerekiyor.

Parke taşı ve bordür ustalığı eğitimi 50 saat,

Sıvacılık eğitimi 70 saat,

Bahçe bakımı, sulama ve budama eğitimi ise 90 saat sürecek.

Tüm eğitimlerde ayrıca 4 saat iş sağlığı ve güvenliği ile 6 saat kurum kültürü dersleri verilecek. Başvurular, ibbmeslekfabrikasi.com adresi üzerinden yapılabiliyor. Son başvuru tarihi 15 Ekim olarak açıklandı.

“Şeffaf ve Liyakat Temelli İstihdam”

Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, proje hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"İzmir’in ekonomik kalkınmasını güçlendirmek için nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Açtığımız ücretsiz kursların sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalar veriyoruz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde, şeffaflık, liyakat ve fırsat eşitliği ilkelerini esas alan yeni bir personel alım sistemine geçiyoruz. Kursiyerlerimiz, eğitimlerini tamamladıktan sonra Nitelikli İstihdam Havuzu’na dahil edilecek. Belediyemizde ihtiyaç olduğunda, işe alımlar doğrudan bu havuzdan yapılacak."

Kapı, kursların tarih ve saat bilgilerinin de aynı internet sitesi üzerinden duyurulacağını aktardı.

İşe Alımlarda İzleme Kurulu Gözetimi

Yeni sistemde işe alım süreci, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda kurulan İstihdam Komisyonu tarafından yürütülecek. Süreç boyunca objektiflik ve şeffaflık ilkelerinin korunması için İzmirli vatandaşlardan oluşan İzleme Kurulu da devreye girecek.

Böylece işe alım sürecinin her aşaması kamuoyu denetimine açık hale getirilecek.

İzmir’in İstihdam Yapısında Dönüşüm

Yeni uygulama ile İzmir’de hem belediyenin personel ihtiyacı karşılanacak hem de kentte nitelikli iş gücünün artması sağlanacak. Projenin, özellikle teknik alanlarda iş gücü açığını kapatmada önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.