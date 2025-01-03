Sağlık Bakanlığı tarafından Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen 6 adet tam donanımlı ambulans, düzenlenen törenle hizmete girdi. Yeni ambulanslarla birlikte, ildeki acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da artması bekleniyor.

Ambulanslar, son teknolojiyle donatıldı

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri birimi önünde gerçekleştirilen törene, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, 112 Acil Sağlık Hizmetleri başhekimleri, idareciler ve ekipler katıldı. Törende, ambulansların son teknoloji ile donatıldığı ve acil sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. Ambulanslar, en yeni tıbbi cihazlarla donatılmış olup, acil müdahalelere daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap verilmesini sağlayacak.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, devir teslim öncesinde ambulanslarda incelemelerde bulundu ve araçların özellikleri hakkında bilgi aldı. Gecekuşu, yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından ilimize gönderilen tam donanımlı son model 6 adet ambulans, bugün itibarıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz envanterine dahil olmuştur. Bu yeni ambulanslar ile birlikte, Sağlık Müdürlüğü'nün ambulans filosundaki araç sayısı 66'ya çıkmıştır," dedi.

Acil Sağlık hizmetlerinde yeni dönem başlıyor

Acil sağlık hizmetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz devam ettiğini belirten Dr. Gecekuşu, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak acil sağlık hizmetleri alanındaki istasyon ve ekiplerimizi buna göre yapılandırmaktayız. Şu an il genelinde 37 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunuyor. Bunların 17’si il merkezinde, 20’si ise ilçelerimizde hizmet veriyor," açıklamasında bulundu.

Elazığ’daki sağlık ekiplerinin, acil vakalara hızlı müdahale konusunda oldukça başarılı olduğunu belirten Gecekuşu, kent merkezinde vakaların yüzde 98’ine ilk 10 dakika içinde, kırsalda ise yüzde 94’üne 30 dakika içinde müdahale ettiklerini ifade etti. Bu oranların, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen müdahale standartlarının üzerinde olduğunu belirten Gecekuşu, "Yeni ambulanslar, araç filomuzdaki araç sayısını artırmakla kalmayacak, model olarak daha genç araçlarla sağlık hizmetlerimize güç katacaktır," dedi.

Yeni ambulanslar, sağlık hizmetlerine güç katacak

İl Sağlık Müdürü, yeni ambulansların özellikle kırsal alanlarda yaşanan acil sağlık hizmetlerine müdahale sürelerini daha da iyileştireceğini belirtti. Gecekuşu, "Bu yeni ambulanslar, vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunma noktasında önemli bir adım olacak. Sağlık Bakanlığı’na, emeği geçen herkese teşekkür eder, yeni ambulansların kazasız belasız kullanılmasını temenni ediyorum," dedi.

Devir teslim töreni gerçekleşti

Törenin sonunda, ambulansların anahtarları İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu tarafından 112 ekiplerine teslim edildi. Yeni ambulanslar, acil sağlık hizmetlerinde büyük bir rol oynayarak Elazığ halkının sağlığına katkı sağlamaya devam edecek.