Elazığ’ın Nail Bey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında, beyaz eşya bulunan alanda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede tüm binayı etkisi altına aldı. Olay yerine gelen itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale etti.

Tahliye edilen 8 kişi güvenli bölgeye iletildi

Ekiplerin müdahalesiyle binada bulunan 8 kişi güvenli bir şekilde tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.