Çerkezköy Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan bir tır parkında, geri dönüşüm malzemeleri ve plastik maddelerin bulunduğu bir işletmede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Alevlerin hızla büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale devam ediyor

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba harcadı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yetkililer olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığı konusunda henüz bilgi veremedi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.