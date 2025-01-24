Elazığ'ın merkez ilçesi Aksaray Mahallesi Demirkapı Sokağı'nda, husumetli oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahla ve bıçakla yaralama

Olay, M.Ç. ve H.A. arasında yaşanan gerginlik sonucu patlak verdi. Tartışma sırasında H.A., belinden çıkardığı tabancayla M.Ç.’yi yaraladı. Buna karşılık M.Ç., elindeki bıçakla H.A.’yı yaraladı. Olay mahalle sakinleri arasında panik yaratırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından her iki yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumları hakkında henüz bir bilgi verilmezken, polis olayın daha fazla büyümemesi için bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.