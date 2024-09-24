Elazığ'ın Salkaya köyünde, bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken bulduğu 84 metrekarelik taban mozaiği, Türkiye’deki en büyük Roma ve Erken Bizans Dönemi eserlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Üzerinde birçok hayvan, ağaç ve bitki figürü bulunan bu eşsiz mozaik, hem büyüklüğü hem de detaylarıyla dikkat çekiyor.

Tarihi Keşif ve Önemi

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta yer alan Salkaya köyünde, yaklaşık bir yıl önce fidan diken Mehmet Emin Sualp, tesadüfen mozaik desenli bir yapıyla karşılaştı. Durumu Elazığ Müze Müdürlüğü ve jandarmaya bildiren Sualp, tarihi kalıntının varlığını keşfetti. Ekiplerin yaptığı incelemeler neticesinde, Roma ve Erken Bizans Dönemi’ne ait olduğu belirlenen taban mozaikleri gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlayan kazı ve kurtarma çalışmaları sonucunda, Türkiye'de büyüklüğüyle ilk olma özelliği taşıyan tek parça halinde 84 metrekarelik bir mozaik ortaya çıktı.

Elazığ Valisi'nden Önemli Açıklamalar

Alanda incelemelerde bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bu mozaikin bölgedeki en büyük mozaik parçalarından biri olduğunu vurguladı. Hatipoğlu, “Bu muazzam eser, Türkiye’deki en büyük taban mozaiklerinden biri ve çok canlı hayvan figürleriyle dolu. Eğer gerekli alanlar tespit edilirse ek kazı çalışmaları yapacağız ve sergi için uygun eserler bulursak bu tarihi eseri Elazığ merkezinde sergileyeceğiz” dedi.

Tarla Sahibinin Değerlendirmesi

Mozaiği ilk fark eden Mehmet Emin Sualp, “Bu arsayı 2020 yılında 120 bin TL’ye aldık. Şu anki değeri ise ölçülemez. Müzemiz bu konuda en doğru bilgiyi verecektir” şeklinde konuştu. 10-15 hayvan figürü ve 4 ağaç tasvirinin bulunduğu bu mozaik, tarihi ve kültürel değerinin yanı sıra bölgenin zengin doğal dokusunu da gözler önüne seriyor.