Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçındaki hakem tepkisi gündemde kalmaya devam ederken, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Elazığspor bu olayı esprili bir şekilde sosyal medya hesabında kullandı.

Mourinho, maç sırasında bir pozisyonu dizüstü bilgisayarında açarak, yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koymuştu. Bu hareketin ardından hakem Cihan Aydın, Mourinho'yu sarı kartla cezalandırmıştı. Mourinho'nun bu protestosu sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Elazığspor ise bu durumu eğlenceli bir şekilde değerlendirerek, Mourinho’nun dizüstü bilgisayarındaki ekrana kendi takımının fotoğrafını montajladı. Kulüp, sosyal medya paylaşımında "Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile" notunu ekleyerek dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Bu esprili paylaşım, kısa sürede büyük beğeni topladı ve viral oldu.