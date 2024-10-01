İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul servislerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri, öğrenci taşıyan araçları titizlikle incelerken, yasal kurallara uymayan 32 servis işletmecisine toplamda 2 bin 52 lira para cezası kesildi.

Servislerde güvenlik şartları denetleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü, öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı. Araçların, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve servis yönetmeliklerine uygunluğu büyük bir titizlikle kontrol ediliyor. Özellikle şoför tanıtım kartları, ruhsat, yangın tüpü, emniyet kemerleri ve araçta fazla koltuk olup olmadığı gibi kriterler inceleniyor.

Denetimlerde eksik ya da uygunsuz bulunan servis işletmecilerine, 1608 Sayılı Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği’ne göre para cezası uygulanıyor. 9 Eylül'den itibaren yapılan denetimlerde yasal kurallara uymayan 32 servis işletmecisine 2 bin 52 lira ceza kesildi.

"Şoför tanıtım kartı zorunlu"

Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, okul servislerinin öğrencilerin güvenliği için düzenli olarak denetlendiğini belirterek, özellikle şoför tanıtım kartlarının ve araç belgelerinin tam olmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Toprakdeviren, "Amacımız çocuklarımızı korumak ve onların güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak. Veliler, kurallara uymayan servislerle karşılaştıklarında emniyete veya belediyemize bildirebilirler" dedi.

"Güvenliğe duyarlı olun"

Toprakdeviren, velilere de uyarılarda bulunarak, servislerde fazla öğrenci alımı ya da ayakta yolculuk yapılmasına kesinlikle izin verilmediğini hatırlattı. Servislerde yangın söndürme tüplerinin kullanım tarihlerine dikkat edilmesi, emniyet kemerlerinin çalışır durumda olması gerektiğini de ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin güvenli bir eğitim yılı geçirebilmesi için denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini bildirdi.