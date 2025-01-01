Yeni yıl ile birlikte vatandaşları birçok yeni düzenleme ve zam bekliyor. Elektrik faturalarından plastik poşet fiyatlarına, tapu işlemlerinden trafik cezalarına kadar pek çok alanda yapılan değişiklikler, hayatımıza yeni uygulamalar getirecek. İşte 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak düzenlemeler ve zamlı kalemler:

Elektrikte yeni dönem

Şubat ayından itibaren ayda 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen mesken aboneleri, sübvansiyon hakkından yararlanamayacak. 1.050 TL üzerindeki elektrik faturaları bir üst tarifeye tabi olacak ve faturalar 2.000 TL’ye kadar çıkabilecek.

Plastik poşet artık 50 kuruş

2019’da 25 kuruştan satışa sunulan plastik poşetler, bugünden itibaren 50 kuruş olarak ücretlendirilecek.

Tapuda çipli kimlik zorunluluğu

Eski kimliklerle tapu işlemleri yapılamayacak. Çipli kimlik kartlarının kullanımı bugünden itibaren zorunlu hale geldi.

Kamuda çift maaşa son

Kamu kurumlarında “huzur hakkı” veya “ikramiye” adı altında yapılan ödemeler sona erdi. Bu düzenleme ile çift maaş uygulamasına son verildi.

İlkokulda karne yerine gelişim raporu

Millî Eğitim Bakanlığı, ilkokul birinci sınıf öğrencileri için karne yerine “gelişim raporu” sistemine geçti. Bu raporlar, öğrencilerin sosyal-duygusal becerilerini de kapsayacak şekilde hazırlanacak.

Vergi ve harç zamları

Vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranında yapılan zam bugünden itibaren geçerli oldu. Öne çıkan bazı zam oranları:

Pasaport Harcı: 6 ay için 2.359 TL, 3 yıldan uzun süreli için 11.274 TL.

6 ay için 2.359 TL, 3 yıldan uzun süreli için 11.274 TL. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): En düşük tutar 4.834 TL, en yüksek tutar 230 bin TL’nin üzerinde.

En düşük tutar 4.834 TL, en yüksek tutar 230 bin TL’nin üzerinde. Ehliyet Harcı: B sınıfı 5.678 TL.

B sınıfı 5.678 TL. Telefon IMEI Kayıt Ücreti: 31.692 TL’den 45.614 TL’ye yükseldi.

Kira ve ÖTV düzenlemeleri

Kira Geliri İstisnası: 33 bin TL’den 47 bin TL’ye çıkarıldı.

33 bin TL’den 47 bin TL’ye çıkarıldı. Engelli Araç ÖTV İstisnası: 2 milyon 290 bin 200 TL’ye yükseltildi.

2 milyon 290 bin 200 TL’ye yükseltildi. Akaryakıt ÖTV’si: %6 artırıldı.

Çevre ve trafik cezaları

Kırmızı Işık İhlali: 2.167 TL.

2.167 TL. Evsel Atık Dışına Çöp Atma: 450 TL.

450 TL. Gürültü Cezası: 1.406 TL.

Ücretlilere vergi muafiyeti

Asgari ücretteki %30 artış, gelir ve damga vergisi istisnasını da artırdı. Ücretliler, 2025’te toplam 47.519 TL gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek. Yemek parası istisnası 240 TL’ye, yol parası istisnası ise 126 TL’ye çıkarıldı.