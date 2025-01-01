Yeni yılın ilk gününde, İstanbul Galata Köprüsü tarihi bir yürüyüşe sahne oldu. Gazze'de yaşanan zulme karşı ses yükseltmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşu (STK) ve binlerce vatandaş bir araya geldi. Sabah namazının ardından başlayan yürüyüşte katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla köprü üzerinde toplandı.

400 STK ve binlerce vatandaş katıldı

Milli İrade Platformu çatısı altında toplanan 400'e yakın STK’nın destek verdiği yürüyüş, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) öncülüğünde gerçekleştirildi. "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" sloganlarıyla hareket eden kalabalık, Ayasofya-i Kebir Camii, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camii'nde kılınan sabah namazı sonrasında Galata Köprüsü’ne yürüyüşe geçti.

"Çocukların büyümediği yer: Gazze"

Yürüyüşte taşınan pankartlar ve dövizlerde “Kudüs Bizimdir”, “Kudüs İşgal Altında” ve “Biz Bu Devranın Döneceği Güne İman Ettik” ifadeleri yer aldı. Katılımcılar ayrıca meşaleler yakarak zulme karşı tepki gösterdi.

Bilal Erdoğan: "Batı’nın maskesi Gazze’de düşüyor"

Gazze yürüyüşünde açıklamalarda bulunan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, İsrail’in masumları katlettiğini ve bu insanlık suçuna susanların ortak olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Biz buradayız, sizleri unutmadık ve unutmayacağız. Acılarınız bizim acımız, sevinciniz bizim sevincimiz. Filistin ve Gazze için zafer diliyoruz," dedi.

"Unutmayacağız, unutturmayacağız"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de yaptığı konuşmada, Filistin halkının yaşadığı zulme dikkat çekerek, "Evladının cesedini ekmek poşetleriyle taşıyan babaları unutmayacağız," dedi ve Filistin'in özgürlüğü için mücadelenin süreceğini belirtti.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Geçtiğimiz yıl 1 Ocak’ta düzenlenen yürüyüşe 250 binin üzerinde katılım sağlanmıştı. Bu yıl katılımın daha yüksek olduğu gözlemlendi. Galata Köprüsü’nde ve çevresindeki alanlarda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Nasıl ulaşılır?

Katılımcılar, köprüye Eminönü tarafından K1 ve K2 kapılarından, Karaköy yönünden ise K3 kapısından giriş yaptı. Ayrıca, Marmaray Sirkeci İstasyonu, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ve T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı gibi toplu taşıma araçlarıyla kolay erişim sağlandı.

Gazze’deki katliama dur demek amacıyla düzenlenen bu tarihi yürüyüş, Türkiye’nin Filistin’e olan desteğinin ve dayanışma ruhunun güçlü bir sembolü oldu.