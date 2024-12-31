Elon Musk, sosyal medya platformu X'teki profil adını "Kekius Maximus" olarak değiştirip, profil fotoğrafına "Pepe the Frog" meme karakterini ekledi. Bu adımıyla birlikte Kekius Maximus isimli memecoin, değerini yüzde 497,56 oranında artırdı.

Profil güncellemesi, kripto piyasasında bir anda dikkatleri bu memecoine çekti. Bunun sonucunda, Kekius Maximus adıyla yüzlerce yeni kripto token piyasaya sürüldü ve işlem hacminde büyük artış yaşandı.

Musk ve kripto piyasasındaki etkisi

Daha önce DOGE kripto parasını destekleyerek piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açan Elon Musk, bu kez yeni bir kripto para yaratmak yerine mevcut bir memecoinin değerine katkı sağladı. Bu stratejik hamlesi, hem kripto yatırımcıları hem de meme kültürüne ilgi duyanlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Musk’tan oyun dünyasına gönderme

Musk'ın "Kekius Maximus" adını seçmesi, oyuncu kimliğiyle de ilişkilendirildi. Ünlü milyarder, bir paylaşımında "Kekius Maximus yakında hardcore PoE'de 80. seviyeye ulaşacak" diyerek popüler video oyunu Path of Exile 2'ye atıfta bulundu.