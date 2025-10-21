36 maddelik Torba Kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşından kesinti, prim artışları ve işveren teşviklerindeki değişiklikler dahil tüm kritik noktaları açıkladı.

Torba Kanun ile hangi değişiklikler geliyor?

Yeni teklif, vergi ve sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler öngörüyor. Bağ-Kur prim oranları artırılacak, askerlik ve yurt içi borçlanma primleri %32’den %45’e çıkarılacak. Bu durum, çalışan ve emekliler için mali yük oluşturuyor.

Emekli maaşından kesinti yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi dahil borçları, gelir veya aylıklardan %25’i geçmeyecek şekilde kesilerek tahsil edilecek. Bu uygulama, borçlular için doğrudan maaşlarından yapılacak kesinti anlamına geliyor.

SGK prim oranları ve işveren yükü artacak

SGK prim oranları %34,75’ten %35,75’e yükseltilecek. İmalat sektörü dışındaki tüm sektörlerde teşvikler %4 yerine %2 olarak uygulanacak. Ayrıca, prime esas kazanç üst sınırı 9 kata çıkarılacak, Bağ-Kur genç müteşebbis prim teşvikleri kaldırılacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde değişiklik

Devlet katkısı oranı %30’dan %50’ye çıkarılabilecek veya sıfıra düşürülebilecek; Cumhurbaşkanına bu konuda yetki verilecek.