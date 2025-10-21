Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün organizasyonuyla düzenlenen şenlik, üreticiler, çiftçiler ve vatandaşları bir araya getirerek zeytinin hem ekonomik hem de kültürel değerine dikkat çekti. Temsili zeytin hasadından zeytinyağı fabrikası ziyaretine, zeytinyağlı tadım yarışmalarından çeşitli hediye ve ödüllerin verildiği organizasyonda vatandaşlara zeytin fidanı dağıtıldı.



Çıtak Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyona; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, siyasi parti temsilciler, STK temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.



Sabah saatlerinde başlayan etkinlikler kapsamında, zeytin bahçesinde geleneksel yöntemlerle yapılan hasat renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, dalından toplanan zeytinlerin yağa dönüşüm yolculuğunu Avcı Zeytinyağı Fabrikası ziyaretinde yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Zeytin ve zeytinyağı üretiminin inceliklerinin paylaşıldığı teknik gezinin ardından, yöresel zeytin standları ve sofralık zeytin yapımı atölyeleriyle, zeytinin kültürel zenginliği ve üretim çeşitliliği sergilendi.



Şenliğin açılış konuşmasını Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal yaptı. Aliağa’da zeytinin tarımsal üretimdeki payının büyüklüğüne değinen Aksakal, “Zeytin, yüzyıllardır bu toprakların mirası, sağlığın ve bereketin simgesidir. Aliağa’da 82 bin dekar tarım alanının 48 bin dekarında zeytin üretimi yapılmakta; hem yağlık hem sofralık zeytin yetiştirilmektedir. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Hasat Şenliği’ni Çıtak Köyü’nde gerçekleştiriyoruz. Zeytin topladık, yağ üretimini izledik ve çeşitli etkinlikler düzenledik. Desteklerinden dolayı Kaymakamımız Zekeriya Güney’e, Belediye Başkanımız Serkan Acar’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum” dedi.



Aliağa’da hasat sezonunu şenlik havasında başlatmak amacıyla Zeytin Hasat Şenliği’nin düzenlediğini söyleyen Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney “Aliağa, sanayi ve liman kenti olmasının yanı sıra tarımla da öne çıkan bir ilçedir. Aile işletmeleri şeklinde faaliyet gösteren çiftçilerimizin hasat sezonunu şenlik havasında başlatmak istedik. Zeytin, bu coğrafyanın kadim ve anlamlı bir bitkisidir. Huzur ve kardeşlik içinde geçen bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum” dedi.



Şenlikte düzenlenen “En İyi Zeytinyağlı Sarma Yarışması” ve “Zeytinyağı Tadım Yarışması”, katılımcılara lezzet dolu anlar yaşattı. Zeytinyağı Tadım yarışmasında jüri üyeliklerini; İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Berna Yıldırım, İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Elif Burçin Uyanık ve Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk üstlendi.



Zeytinyağlı Sarma Tadım Yarışmasında ise jüri üyeliklerini; Aliağa Kaymakamı Sayın Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Radisson Otel Şefi Sedat Çetiner, Aliağa By Hilton Otel Şefi Emrah Tütüncüoğlu, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz gerçekleştirdi. Yöresel tatların ustalıkla sergilendiği yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi. Ayrıca çekilişle sürpriz hediyeler dağıtılırken, katılımcılara zeytin fidanı da armağan edildi.



Zeytinyağlı Sarma Tadım Yarışmasında birinci Atatürk Mahallesi’nden Derya Savran oldu. Yarışmada ilk üçe giren katılımcılara ödüllerini Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney takdim etti. Zeytinyağı tadım yarışmasında ise birinci Çıtak Mahallesi’nden Hasan Yıldız oldu. Yarışmada ilk üçe giren katılımcılara ödüllerini Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar takdim etti.



Zeytinyağı tadım yarışmasında birincilik elde eden Hasan Yıldız’a ödülünü takdim eden Başkan Serkan Acar, konuşmasında şunları söyledi: “Etkinlik öncesinde Hasan abimizin zeytin bahçesini ziyaret ettik. Kendisi, Aliağa İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından verilen tüm eğitimlere katıldığını, öğrendiklerini kendi bahçesinde uyguladığını ve bu sayede çok güzel verimler aldığını bizlerle paylaştı. Bu ziyaret sayesinde, İlçe Tarım Müdürlüğümüzün ve orada görev yapan personelin ne kadar kıymetli bir hizmet sunduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu vesileyle, tüm çiftçilerimize İlçe Tarım Müdürlüğümüzün düzenlediği eğitim programlarına katılmalarını tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda, bu eğitimlerde edindikleri bilgileri bahçelerinde uygulamalarını özellikle rica ediyoruz”

