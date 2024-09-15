Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Enflasyon tahminlerindeki güncelleme, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı da doğrudan etkiliyor. Eylül anketine göre, yıl sonu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e geriledi. Bu veriler, 2024 yılının ilk yarısında yapılacak maaş artışları için önemli bir ipucu sundu.

Emekli maaşları için yeni oranlar belli oldu

TCMB'nin güncel tahminlerine göre, yıl sonunda enflasyon yüzde 43,14 olarak gerçekleşirse, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2024'ün ikinci yarısında yüzde 14,76 oranında bir artış alacak. Ancak bu oranın refah payı eklenip eklenmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı

Memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 4,33 olarak hesaplanacak. Ocak ayında yapılacak maaş zammı ise toplamda yüzde 10,59’a ulaşacak. Bu artış, memurların alım güçlerini korumalarına yardımcı olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kök maaş uygulaması çerçevesinde, en düşük emekli maaşına ek bir zam yapılması planlanıyor. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre, bu maaşın 14-15 bin lira seviyesine çıkarılması öngörülüyor. Bu değişiklik, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.