Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ek ödemeler bugün hesapta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlarımızın 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz."

Bakan, ödemelerin gecikmeden gerçekleştirilmesi için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti