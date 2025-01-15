Süper Lig'de Göztepe'nin de sahibi olan Sports Republic şirketi, Brezilya'nın Athletico Paranaense takımından Romulo ve Emersonn'un bonservisini aldı.

An itibarı ile Göztepe'de oynayan Romulo'yu 2.5 M€ ve sonraki satıştan %20 pay ile, Göztepe'nin ilgilendiği Emersonn ile 1.5 M€ ve sonraki satıştan %20 pay olarak anlaşmaya vardı.

16 Süper Lig maçında 9 gol, 5 asistle oynayan 22 yaşındaki 1.93’lük santrforun satın alma opsiyonu da Göztepe’deydi. Emersonn ise devre arasında sakatlanan Fofana yerine Göztepe'nin radarına girmişti.