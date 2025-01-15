ABD’nin Los Angeles şehrinde süren yangınlar, bölgedeki halkı endişeye sevk ederken, şarkıcı Gökhan Özen'in sosyal medyada yaptığı açıklama büyük tartışmalara yol açtı. Özen, yangınların olduğu bölgedeki sakin ortamı vurgulayarak "burada yangın yok" şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Ancak, bu paylaşım, yangınlardan etkilenen ve tahliye edilen binlerce kişiyi hiçe sayan bir açıklama olarak yorumlandı. Tepkiler kısa sürede büyüdü.

"Gördüğünüze inanın"

Özellikle, “İnsanların yalan söyleyecek hali yok” ve “Los Angeles’ı kendi mahallesinden ibaret sanıyor” gibi eleştirilerle karşılaşan Gökhan Özen, yaptığı yeni paylaşımda, tekrar terasa çıkıp şehri gösterdi ve "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil" diyerek, paylaşımlarına açıklık getirdi. Bu paylaşım da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yangınlar devam ediyor

Los Angeles ve çevresindeki yangınlar hala devam ederken, 25 kişinin hayatını kaybettiği, 150 bin kişiye tahliye emri verildiği ve 700'den fazla kişinin barınaklara yerleştirildiği bildirildi. Hollywood yıldızlarının malikaneleri de bu felaketten nasibini aldı ve birçok ünlü evi küle döndü.