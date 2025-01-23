Emirdağ Belediyesi, gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla yeni bir kütüphane açtı. Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun duyurusunu yaptığı kütüphane, sabah saat 09.00'dan gece 23.00'e kadar öğrencilerin hizmetinde olacak.

Başkan Koyuncu, gençlerle bir araya gelerek kütüphaneyi tanıttı

Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, yeni kütüphanenin açılışını yaparak gençlerle bir araya geldi. Başkan, gençlere hitaben yaptığı açıklamada, eğitim süreçlerine verdikleri desteğin devam edeceğini belirtti ve “Gençlerimizin ders çalışabileceği ve kendilerini geliştirebileceği bir alan oluşturduk. Hepinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Modern tasarım ve sessiz çalışma alanları ile yeni kütüphane

Yeni kütüphane, modern tasarımı ve sessiz çalışma alanlarıyla dikkat çekiyor. Bireysel ve grup çalışmaları için özel bölmeler sunarak öğrencilerin verimli bir şekilde ders çalışabilmelerine olanak sağlıyor. Özellikle sömestr tatilinde sınav hazırlığı yapacak öğrencilere büyük avantaj sunacak.

Gençlerin yoğun ilgisi bekleniyor

Gençlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen bu yeni kütüphane, Emirdağ’daki öğrenciler için önemli bir eğitim kaynağı olacak. Başkan Koyuncu’nun eğitim odaklı projelerinin bir parçası olarak, bu kütüphane eğitim alanındaki desteği artıracak.