İzmir Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilinde çocukların eğlenerek öğrenebileceği çeşitli etkinlikler düzenliyor. 29-31 Ocak tarihleri arasında İzmirli çocuklar, Sade Şeylerin Büyüsü Masal Atölyesi, Sonuna Sen Karar Ver Yaratıcı Yazma Atölyesi ve Yaratıcı Drama Atölyesi’ne katılabilecek.

Çocukların hayal gücünü keşfetmelerini sağlayacak

İzmirli çocuklar, “Keşfet, Eğlen” temasıyla, interaktif bir yaklaşımla yapılacak atölyelerde yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecek. Masallar dinleyip hikayeler yazarken, sözcüklerin gücünü keşfedecek ve eğlenceli bir öğrenme deneyimi yaşayacaklar.

Kayıtlar başladı

Kayıtlar için İzmir’in yedi yerleşik kütüphanesi ve iki gezici kütüphanesi üzerinden başvuru alınabiliyor. Katılım için detaylı bilgilere İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Atölye takvimi: Tarihler ve saatler

Sade Şeylerin Büyüsü Masal Atölyesi (8-10 yaş): 29 Ocak, 15.00-16.00 (Yürütücü: Didem Tarlalı)

Sonuna Sen Karar Ver Yaratıcı Yazma Atölyesi (10-12 yaş): 30 Ocak, 15.00-16.30 (Yürütücüler: Fatoş Mutlugün ve Ertuğrul Mutlugün)

Yaratıcı Drama Atölyesi (7-9 yaş): 31 Ocak, 15.30-17.00 (Yürütücü: Şeniz Turan)

Tüm Atölyeler ücretsiz ve katılıma açıktır

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Alsancak Kent Kütüphanesi’nde düzenlenecek tüm atölyelere katılım ücretsizdir. Başvuru için ilgili kütüphane numarası ve link üzerinden kayıt yapılabilir.