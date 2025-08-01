Galatasaray, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in transferini resmen açıkladı. Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcunun bonservisi için Napoli'ye 75 milyon euro ödeyecek. Transferin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.



Victor Osimhen resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Victor Osimhen transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla duyurdu. Kulüp, Napoli ile anlaşmaya vardığını ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığını belirtti.

Transfer bedeli ve sonraki satış şartı

Galatasaray, Osimhen’in eski kulübü Napoli’ye 75 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca oyuncunun gelecekteki olası satışından elde edilecek kârın yüzde 10’u da İtalyan ekibine aktarılacak.

Maaş, sadakat primi ve imaj hakkı

Victor Osimhen’in Galatasaray’dan kazanacağı yıllık ücret net 15 milyon euro olacak. Bunun yanında her sezon 1 milyon euro sadakat primi ve 5 milyon euro imaj hakkı da futbolcunun sözleşmesine dahil edildi.

KAP açıklamasında öne çıkanlar

Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir."