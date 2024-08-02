Dünya Emzirme Haftası kapsamında, 2024 yılı emzirme ödeneği, diğer adıyla süt parası tutarına zam yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan yeni rakam, annelere doğum sonrası önemli bir maddi destek sağlıyor.

Yeni tutar açıklandı

Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla, SGK tarafından emzirme ödeneği olan süt parasına 2024 yılı için zam yapıldı. Yeni tutar, 857 TL olarak belirlendi. Bu ödenek, yeni doğum yapan annelere çocuklarının sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla devlet tarafından sağlanıyor.

2024 yılında emzirme ödeneği, 857 TL olarak güncellenmiş durumda. 2020 yılında 202 TL olan emzirme ödeneği, her yıl artış göstererek 2024'te en yüksek seviyesine ulaştı. İşte geçmiş yıllara ait emzirme ödeneği tutarları:

2020: 202 TL

2021: 232 TL

2022: 316 TL

2023: 520 TL

2024: 857 TL

Bu artış, annelerin emzirme sürecinde yaşadığı maddi yükü hafifletmek ve çocukların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmıştır.

Kimler ödenekten yararlanabilir?

Emzirme ödeneğinden yararlanabilmek için sigortalıların, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödemiş olmaları gerekiyor. Doğumdan sonra, sigortalılık süresi sona ermiş olsa bile, doğum tarihinden itibaren 300 gün içinde başvuru yapılması yeterli. Ödeneğin her bir çocuk için ayrı ayrı verildiğini de belirtmek gerekir.

Başvuru süreci

Emzirme ödeneği, doğum bilgileri SGK sisteminde otomatik olarak güncellenir ve annelere herhangi bir ek evrak teslimi gerektirmeden ödenir. Çocuk doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde alınmamış emzirme ödeneği ücretleri hakkı kaybolur.

Emzirme haftası

1 - 7 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Dünya Emzirme Haftası, emzirme konusunda farkındalık yaratmak ve annelere destek olmak amacıyla düzenleniyor. Bu hafta, annelere emzirmenin önemini hatırlatmanın yanı sıra, emzirme ödeneği gibi maddi desteklerin de artırılmasını sağlıyor.

Önceki yılların tutarı

2014: 103 TL

2015: 112 TL

2016: 122 TL

2017: 133 TL

2018: 149 TL

2019: 180 TL

Yıllar itibariyle emzirme ödeneğindeki artışlar, devletin aile destek politikalarının bir parçası olarak devam ediyor. Bu destek, annelerin bebekleriyle daha kaliteli zaman geçirmelerine ve sağlıklarına özen göstermelerine yardımcı oluyor.