Milyonlarca emekli Ocak 2026’da yapılacak maaş zammını bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, açıklanan enflasyon rakamları ve olası refah payı üzerinden en düşük emekli maaşı ve zam oranlarını açıkladı.

Ocak 2026 zam beklentisi

Karakaş, Temmuz ve Ağustos ayı kümülatif enflasyon farkının yüzde 4,14 olduğunu belirterek, tüm SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandıkları emeklilerinin maaşının en az yüzde 4,14 oranında güncelleneceğini söyledi.

En düşük emekli maaşı (16.881 TL) güncellenirse yaklaşık 17.580 TL olacak.

19.300 TL maaş alan SSK veya Bağ-Kur emeklisi, refah payı verilmezse dahi maaşı 20.100 TL'ye yükselecek.

22.700 TL maaş alan bir emekli ise 23.640 TL’ye ulaşacak.

Yıl sonu enflasyon hedefi ve güncelleme

2026-2028 Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28,5 olarak belirlendi. Karakaş, yıl sonu enflasyonun bu seviyelerde gerçekleşmesi halinde, refah payı verilmezse dahi emeklilerin Ocak 2026’da yüzde 10–11 civarında bir maaş güncellemesi alacağını belirtti.

Refah payı ve ek düzenlemeler

Hükûmetin, yasal zam dışında seyyanen zam veya refah payı verip vermeyeceği ise emekliler tarafından merakla bekleniyor. 5 Ocak 2026’da Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte maaş güncellemesi kesinleşecek.