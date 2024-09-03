Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 kişinin duruşması öncesinde, Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ı ziyaret etmesi gündeme oturdu. Bugün Çorlu Cezaevi'nde gerçekleşen bu ziyaret sırasında, Dilan Polat’ın tercih ettiği lüks kombin ve aksesuarların fiyatları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gözlük ve Ayakkabının Fiyatı Şaşırttı

Dilan Polat, kayınvalidesi Şükran Polat, kızı, oğlu ve görümcesi Kübra Mert ile birlikte cezaevine gitti. Eşi Engin Polat’la görüştükten sonra herhangi bir açıklama yapmadan korumaları eşliğinde cezaevinden ayrılan Dilan Polat’ın sade ancak lüks kombini dikkat çekti. Siyah bir bluz ve düz pantolon giyen Polat, taktığı güneş gözlüğü ve ayakkabılarıyla adeta göz kamaştırdı. Edinilen bilgilere göre, Polat’ın siyah güneş gözlüğünün fiyatı 11 bin TL, ayakkabılarının fiyatı ise 30 bin TL olarak belirlendi.

Duruşma öncesinde kamuoyunun merakla takip ettiği bu ziyaret sırasında Dilan Polat’ın sessiz kalması ve herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Eşi Engin Polat ile görüşmesinin ardından hızlıca cezaevinden ayrılan Dilan Polat’ın bu lüks kombini, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kullanıcılar arasında geniş bir şekilde tartışıldı.