Afyonkarahisar’da, yurt dışına kaçma girişiminde bulunan FETÖ firarisi eski asker M.B., güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şüpheli, yasa dışı yollarla yurtdışına geçmeye çalışırken polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın detayları

2016 yılında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan hakkında işlem başlatılan M.B., askeri personel olarak görev yaptığı dönemde KHK kapsamında ihraç edilmişti. Yurt dışına kaçma teşebbüsüne ilişkin bilgiler alan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti. M.B., polis tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında yakalandı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan M.B., cezaevine gönderildi.