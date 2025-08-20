Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de değerlendirildi.

Putin, Anchorage görüşmesini anlattı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Anchorage’da eski ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair değerlendirmelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştı. Liderler, uluslararası gündemin önemli başlıklarını da ele aldı.

Türkiye’nin rolüne dikkat çekildi

Putin, Ukraynalı temsilcilerle İstanbul’da düzenlenen görüşmelerin gerçekleşmesinde Türkiye’nin sağladığı katkının önemine değindi. Türkiye’nin arabuluculuk rolünün bölgesel istikrar için kritik olduğuna dikkat çekildi.

İkili ilişkiler ele alındı

Erdoğan ve Putin, telefon görüşmesinde Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret ve yatırım bağlarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. İki lider, ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için görüş birliğine vardı.