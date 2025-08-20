Diyarbakır’da 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Cinayet dosyası Yargıtay’a gönderilirken, Güran ailesi, adalet talebini dile getirmek için 21 Ağustos günü mezar başında ‘adalet nöbeti’ne başlayacağını açıkladı.

Olay, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde yaşanmıştı. 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cesedi, arama çalışmalarının 19’uncu gününde çuval içerisinde, üzeri 30, 25 ve 20 kilogramlık taşlarla kapatılarak çalılıkların arasında bulunmuştu. Cinayetle ilgili olarak açılan davada; Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar yargılandı. Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Salim, Enes ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Daha sonra dosya, istinaf sürecine girdi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, 26 Mayıs’ta oy çokluğuyla yerel mahkemenin verdiği cezaları onadı. Ancak mahkeme başkanı, şerh koyarak dosyada kamera kayıtları, PSA ve DNA bulgularının eksik incelendiğini ve bazı delillerin yeterince bilimsel yöntemlerle araştırılmadığını belirtti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise, sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran hakkında verilen müebbet hapis cezalarının onanmasını talep eden bir tebliğname hazırladı. Ayrıca Nevzat Bahtiyar hakkındaki cezanın da hukuka uygun olduğu bildirildi. Sanık avukatlarının temyiz başvurularında ileri sürdüğü soruşturma eksiklikleri ve delil yetersizliği iddialarının yerinde olmadığı vurgulandı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, dosyayı inceleyerek kesin kararı verecek.

Güran ailesi, geçen yıl kaybettikleri Narin’in adalet arayışını sürdürmek için 21 Ağustos’ta saat 11.00’de Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarı başında ‘adalet nöbeti’ başlatacak. Aile, aynı zamanda burada basın açıklaması yaparak kamuoyuna seslenecek.