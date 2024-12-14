Suriye’de 2011’den beri devam eden savaşta başkent Şam'ın Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) öncülüğünde cihatçı örgütler tarafından ele geçirilmesini “halk devrimi” diye anan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esad, bir gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriye halkı bizleri de gururlandıran muhteşem bir zafere imza attı” dedi.

Suriye’de emperyalistlerin desteğiyle 13 yıldan beri süren iç savaşta başkent Şam’ın cihatçı örgüt HTŞ tarafından ele geçirildi ve 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Bununla birlikte İsrail devleti, Suriye’deki Golon Tepelerine yerleşmeye başladı.

Erzurum'da AK Parti Olağan İl Kongresi'nde Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “geçen günlerde Suriye'de bir halk devrimi gerçekleştiğini” savunarak, “Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esad, bir gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriye halkı bizleri de gururlandıran muhteşem bir zafere imza attı. 13 yıl sonra ilk defa Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla, heyecanla bakıyor. Suriyeli mazlumlar kendilerine kol kanat geren Türkiye'ye teşekkür ediyor, dua ediyor. Ay yıldızlı al bayrağımız ÖSO bayraklarıyla yan yana. Suriyeli mazlumlar 'Allah Türkiye'den, Türk milletinden razı olsun' diyor. Ama birileri buna tahammül edemiyor. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Burunlarının ucunu göremeyecek kadar cehalet çukuruna batmışlar, güya Suriye'deki büyük oyunu çözüveriyorlar” dedi.

CHP'yi “Baas diktatörlüğüne sempati duymakla” suçladı

Erdoğan’ Halep'in, Humus'un, Şam'ın sokaklarında yıllar sonra insanların yüzü güldüğünü, 13 yıl sonra Suriyelilerin geleceklerine umutla baktığını iddia etti.

Baas kaybedince otomatik olarak CHP'nin de kaybettiğini ileri süren Erdoğan, “CHP yönetiminin Baas diktatörlüğüne bu kadar sempati beslemesini milletimiz kadar biz de merak ediyoruz. Bunu açıklasınlar. Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye konusunda ne kadar isabetli davrandığımızı bugün bir kez daha görüyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi ölüme göndermediğimiz için ne kadar haklı olduğumuzu bugün bir kez daha anlıyoruz” dedi.

Erdoğan’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“20 bin kişilik stadyumun yapımına başlayacağız“

- 31 Mart seçimlerinde bize bir kez daha sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu güne kadar size mahcup olmadık. Teşekkür borcumuzu daha çok çalışarak ödedik. İnşallah aynı şekilde yola devam edeceğiz. Erzurum’un hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Gayretlerimiz neticesinde Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı Turizm Başkenti olarak seçildi. Bu güzel şehir, tüm dünyaya tanıtılacak. Bir diğer güzel haberimiz, stadyum haberidir. 20 bin kişilik stadyumun yapımına başlayacağız.

“Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar“

- 13 yıl sonra ilk defa Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla, heyecanla bakıyor. Suriyeli mazlumlar kendilerine kol kanat geren Türkiye'ye teşekkür ediyor, dua ediyor. Ay yıldızlı al bayrağımız ÖSO bayraklarıyla yan yana. Suriyeli mazlumlar 'Allah Türkiye'den, Türk milletinden razı olsun' diyor. Ama birileri buna tahammül edemiyor. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Burunlarının ucunu göremeyecek kadar cehalet çukuruna batmışlar, güya Suriye'deki büyük oyunu çözüveriyorlar.

“Suriye'nin arkasında emperyalist güçler olduğu zırva”

- Ay Yıldızlı bayrağımız, özgür Suriye bayraklarıyla yan yana Suriyeli kardeşlerimizin ellerini süslüyor. Bakıyoruz, birileri buna tahammül edemiyor. Bu sevinci paylaşmaktan aciz durumdalar. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Neymiş; Suriye'nin arkasında emperyalist güçler varmış. Esed'in devrilmesi Türkiye'nin çıkarlarına aykırıymış. Bunun gibi bir sürü zırvayı arka arkaya sıralayarak, siyaset yaptıklarını zannediyorlar.

“Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyoruz”

- Diplomasi, tıpkı siyaset gibi ince bir sanattır. Diplomasi, 10 hamle sonrasını hesaplamayı gerektirir. Kendi adımlarınızla birlikte rakiplerinizin, hatta hasımlarınızın hamlelerini dikkate almak, her türlü senaryoyu hesaba katmak zorundasınız. Kendi tecrübelerimizin yanı sıra 2000 yılı aşan geleneğe sahip Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyor, adımlarımızı yine buna göre atıyoruz. Şu ana kadar binlerce zirveye katıldık. 22 yıl boyunca milletimizin başını yere eğdirmedik. Her zaman bin düşündük ama bir söyledik.

“Bugün Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz”

- Kendi tecrübelerimizin yanı sıra 2200 yılı aşan geleneğe sahip Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyor, adımlarımızı yine buna göre atıyoruz. Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi ölüme göndermeyerek nasıl bir hayra sebep olduğumuzu bugün daha iyi anlıyoruz. Bugün Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılmasında Suriye halkının yanında olacağız.